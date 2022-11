"Lo único que quiero puntualizar es que el día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía: 'nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos'", reveló en su día Esther Doña sobre su sonada e inesperada ruptura con Santiago Pedraz, apenas unas horas después de que la revista ¡Hola! publicara reportaje en exclusiva sobre su enlace matrimonial con el juez.

"Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí, y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle el mensaje. Lo único que recibí fue otro mensaje [de Santiago] que me decía que cómo se me ocurría hablar con su hermano", señaló la viuda del marqués de Griñón.

Sin embargo, este miércoles, un testimonio echa esa versión por tierra, desmintiendo por completo a Doña en la revista Lecturas. Según este testigo, la ruptura se produjo después de que Esther la emprendiera a gritos en una fiesta delante de todos los invitados. "Yo soy la marquesa viuda de Griñón y tú, un simple funcionario", le gritaba, siempre según esta versión, a su por entonces pareja. Tras lo ocurrido, el juez rompió con ella en persona. Eso fue el 12 de agosto.

Según este testigo, los ataques de ira de Esther son habituales. Además, cuenta, "Santiago no le daba la vida que quería, una vida de lujos. No era suficiente", relata.

Además, cuenta que Pedraz le pidió a Esther que parara la publicación del anuncio de su boda, pero ella no lo hizo. Y, desvela: cuando se conoció el compromiso, Esther ya vivía un affaire con un rico ejecutivo.