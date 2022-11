Un gigante y dos outsiders con peligro, el Grupo E se presenta como un obstáculo exigente para la España naciente de Luis Enrique. En principio, las dos primera plazas y los billetes a octavos aparecen como una presa sencilla para españoles y alemanes, pero Japón y Costa Rica tiene armas para enrevesar el camino a cualquiera. El grupo, que podría parecer sencillo, no lo es.

Alemania no parece ofrecer muchas flaquezas en su transición desde la época Löw. Se bajó del tren Kroos, pero la fábrica de talento germano sigue produciendo joyas del tamaño de Kimmich o Gnabry. El ya manido lema de ‘once contra once...’ vuelve a estar de moda en el emirato catarí.

Por su parte, Japón y Costa Rica llegan con una gran ventaja: no tienen nada que perder. La clasificación para ambas ya sería un éxito y no faltan mimbres para lograrlo. Cuidado con esa delantera nipona, con Minamino y Kubo.

España, mientras, llega a Qatar envuelta en las dos principales características de la juventud de su plantilla: las expectativas son máximas en base al potencial, pero también las incertidumbres. En este sentido, los de Luis Enrique no se han mostrado especialmente potentes en el área rival pese a que la confianza ciega de todos en el 4-3-3 de Luis Enrique haya configurado a una España reconocible y siempre ofensiva. En cuanto a los nombres propios, hay muchas ganas de ver el rendimiento de Pedri y Gavi, los mayores talentos del momento en el fútbol español, en un gran escenario.

"Ya hemos jugado contra Alemania y si estamos aquí es por nuestros méritos. Del resto no conozco mucho. Vamos a confiar en nosotros como equipo. No vamos a cambiar, aunque sea un Mundial. Nos puede ganar cualquiera, pero podemos ganar a cualquiera", dijo Luis Enrique tras conocer el sorteo mundialista. "Será difícil cada partido. Conocemos a Alemania muy bien. Nos tiene que dar confianza que somos cabezas de serie. El morbo siempre está presente. Nunca lo hemos tenido fácil. El precedente que hay contra Alemania es ejemplar. Nosotros, como siempre, a dar guerra contra todos. Será muy importante el primer partido, por la confianza que te genera".

ALEMANIA | Veteranos y noveles que apuntan muy alto



Alemania es el auténtico monstruo de final de pantalla en el Grupo E. Línea por línea, el conjunto de Hansi Flick derrocha talento y variedad. El Bayern de Múnich, como es tradicional, volverá a ser la base de un equipo ambicioso y con vocación de presionar alto y fuerte. La mezcla entre campeones del mundo como Neuer (Bayern) y Muller (Bayern) junto a talentos consagrados como Rudiger (Real Madrid) y estrellas jóvenes como Musiala (Bayern) les convierten en uno de los conjuntos a seguir. Sin olvidar a dos jugadores que apuntan a la cima mundialista, ambos del Bayern: Joshua Kimmich y Serge Gnabry. Si juegan como ellos saben, Alemania llegará muy lejos.

Pese a la ausencia del madridista Toni Kroos, que ya anunció hace un tiempo que no volvería a jugar con la Mannschaft, todas las quinielas apuntan a que estará como mínimo en las semifinales del torneo. Para llegar a él, Alemania terminó primera en las eliminatorias tras 9 victorias y una derrota en un grupo en el que se encontraban Macedonia , Rumania, Armenia, Islandia y Liechtenstein, con 36 goles a favor y solo 4 en contra, lo que dice mucho de su capacidad ofensiva y defensiva, temible. s.c.

A FAVOR | Enorme versatilidad. Si uno echa un vistazo a la lista germana, es difícil encontrar un equipo más versátil que el germano. Tiene estrellas internacionales en todas sus líneas, con Kimmich como gran líder y una nómina más que brillante de jugadores a su alrededor.

EN CONTRA | ¿Inexperiencia? Esa virtud basada en la juventud del equipo también se puede volver en contra del equipo alemán, que además puede revivir antiguos y malos recuerdos. Hace cuatro años, en el último Mundial, el equipo germano quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez.

COSTA RICA | La ‘Cenicienta’ llega con el objetivo de pasar de fase



Aunque los pronósticos la colocan como la perita en dulce del grupo, la Costa Rica de Luis Fernando Suárez tratará de explotar las virtudes de su estilo defensivo y de transiciones veloces. Keylor Navas (PSG) es el líder natural del grupo pese a la falta de minutos en su club. Jugadores como Bryan Oviedo (Real Salt Lake) o Celso Borges (Alajualense) deben aportar su experiencia junto la pujanza de talentos jóvenes como el delantero Jewison Bennett (Herediano) de 18 años.

Será la sexta participación costarricense en una fase final de la Copa del Mundo. Su mejor actuación fue en el Mundial de Brasil 2014, cuando llegó hasta los cuartos de final.

El seleccionador ‘tico’ tiene un objetivo claro: "Llegar al máximo, primero uno tiene que ser competitivo, después ser consciente de la dureza del grupo, pero también tenemos que estar buscando respeto de los demás. Vamos a respetar mucho a todos los contrarios, sabemos de lo que son capaces cada uno de ellos, pero también creo que Costa Rica tiene esa situación de que cuando va a un mundial, pues lógicamente no va solo a estar, va a competir".

A FAVOR | Nada que perder. Ni mucho menos es Costa Rica la selección más débil del torneo. Navas es un seguro en la portería y Bennett parece llamado a ser uno de los protagonistas del Mundial. Llegar sin muchas expectativas también ayuda y quitará presión al seleccionado ‘tico’.

EN CONTRA | El cuarto. Si la lógica sigue su curso, algo no siempre posible en el fútbol, Costa Rica debería terminar en la cuarta posición del grupo. No puede compararse con Alemania ni España y la calidad individual de Japón está por encima en ese duelo particular. El partido ante ellos debería dar 3 puntos, sí o sí.

JAPÓN | Ha llegado la hora de la verdad para Japón



Si no participa Japón no lo podemos llamar Mundial. La selección asiática, amarrada siempre a su fútbol eminentemente técnico, es una cara habitual de los mundiales y siempre deja detalles para esperanzarse. El reto, reconocido por el seleccionador Hajime Moriyaso, tras tres pases a octavos en sus últimas cinco participaciones, es llegar a cuartos. Para conseguirlo hay mimbres finos. Minamino (Mónaco), Kubo (Real Sociedad) o Kamada (Eintracht) tiene la misión de mejorar un fútbol que en la clasificación ha sido discreto.

"Estoy confiado en qué elegí a los mejores jugadores disponibles, que pueden conectar y trabajar juntos, que jugarán con organización», analizó el seleccionador Moriyasu en la conferencia de prensa.

¿Y cómo juega Japón? Su estilo es inconfundible: la selección que quiera derrotar a los nipones tendrá que correr como mínimo tanto como ellos, pues su fortaleza física y rapidez son sus marcas de fábrica, junto al talento que tienen en su línea ofensiva.

Minamino y Kubo pueden crear mil y un problemas a cualquier zaga y la española no es una excepción: la concentración deberá ser máxima ante ellos.

A FAVOR | Gran calidad arriba. No hay muchas selecciones que puedan alinear en su once inicial un despliegue ofensivo como el que forman Kamada, Kubo y Minamino. Si están inspirados, pueden crear muchos problemas a cualquier selección, España incluida.

EN CONTRA | Intermitencia. La brillantez ofensiva nipona no se caracteriza por su regularidad y los apagones suelen ser frecuentes. En el otro lado del campo, Japón tiene su punto más débil, quizás, y es su debilidad ofensiva, un talón de Áquiles que Luis Enrique debe saber cómo explotar.

