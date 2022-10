El running, antes llamado footing y mucho antes salir a correr, es uno de los deportes de moda. Por cuenta propia y cada vez más de la mano de un entrenador que nos ayude a progresar con lógica en nuestras metas personales, son muchos los usuarios que practican semanalmente este deporte que, entre otros beneficios, nos ayuda a mejorar la salud mental y, por supuesto, una activación física que nos aleje del sedentarismo que tanto apetece cuando salimos de trabajar. Sin embargo, y aunque la intención juega un papel fundamental, entrenar sin control, sin supervisión y sin un buen equipo puede poner en jaque nuestra salud hasta provocarnos una lesión de la que nos cueste reponernos.

Evitarlo, por supuesto, está (casi) en nuestras manos, pues, aunque no podemos evitar una torcedura o caída por mala suerte o descuido, sí podemos disminuir al máximo las posibilidades de que esto ocurra. ¿Cómo? Eligiendo, para empezar, un calzado adecuado, comprobado y homologado para la práctica de running que se adapte a la fisionomía de nuestro pie, a la pisada, que nos resulte cómodo y que nos guste. Sin olvidar, claro está, que entre dentro del presupuesto marcado; lo que no siempre resulta fácil si no hay una promoción como el Black Friday mediante.

Aunque, si eres lector de 20deCompras, sabrás que nosotros somos expertos en encontrar ofertas, descuentos y ganas en cualquier momento del año y en cualquier categoría; y si eres runner, la que se encuentra bajo estas líneas te va a encantar. Para ti: dos zapatillas de Nike, las Air Zoom Pegasus 39 y las Rival Fly 3, por menos de 100 euros.

Nike para 'running' por menos de 100 euros

Menos de 84 euros, las Nike Air Zoom Pegasus 39. El modelo que está rebajado es el blanco con detalles rosas y por el momento está disponible en todos los números para mujer, del 35 al 44.

Han pasado de costar 120 euros a 84, gracias a la rebaja del 30%.

Las Air Zoom Pegasus 39. Nike

Menos de 70 euros, las Nike Air Zoom Rival Fly 3. Este modelo masculino, en color verde lima, es perfecto para entrenamientos en asfalto; pero, debido al éxito de su promoción, solo está disponible en últimas tallas.

Han pasado de costar 100 euros a 70, gracias a la rebaja del 30%.

Las zapatillas Nike Air Zoom Rival Fly 3. Nike

