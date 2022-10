Un conjunto para cada deporte: nuestras prendas favoritas para practicar yoga, pádel o 'running'

El deporte es nuestra vía de escape. Para lunes agotadores que nos recuerdan que el fin de semana ya se ha acabado, para jornadas laborales extenuantes en las que todo (¡o nada!) ha salido a pedir de boca, para esos sábados por la mañana que queremos empezar con energía. También lo es crear espacios de desconexión en casa; pero las endorfinas que se liberan con el ejercicio son adictivas, por no hablar de que son de gran ayuda para mejorar el humor, reducir el dolor y retrasar el envejecimiento. Además, sabemos que la práctica deportiva es buena para la salud, y eso a todas nos importa, ¡y mucho!

Eso sí, hacer ejercicio entraña una serie de riesgos que conviene prevenir para poder continuar con nuestras rutinas; y uno de ellos es no elegir el equipamiento adecuado. De las zapatillas a los tejidos, cada deporte exige un uniforme que debemos respetar si queremos hacerlo con seguridad y, además, alcanzar nuevos objetivos a base de entrenamiento. Y, no, nada de esto está reñido con un look que no nos suba el ánimo, como te demostramos bajo estas líneas. Pero antes dinos qué deporte practica para que podamos recomendarte las mejores prendas de marcas de tanto prestigio como Nike, Adidas, Dash and Stars... ¿Lista para enamorarte de estos conjuntos para hacer yoga, running o jugar al pádel?

Un conjunto para cada deporte

Running y otras modalidades outdoor por la ciudad. Si lo tuyo es salir a la calle a sumar kilómetros, las zapatillas deben ser una de tus prioridades. El modelo Adizero Adios 7, de Adidas, es perfecta tanto para los entrenamientos diarios, en los que necesitas amortiguación, pero también para la máxima velocidad en las carreras. En cuanto a la ropa, nuestra recomendación es apostar por un pantalón corto con malla interior para mayor comodidad; sujetador deportivo a juego (¡y reversible!); una camiseta transpirable y terminar con un cortavientos ultraligero, de Dash and Stars, que repele al agua para que nada estropee tu sesión deportiva y que, además, es reversible. Por último, una riñonera para llevar todas nuestras pertenencias.

La comodidad y transpirabilidad son claves para este deporte. 20deCompras / Imágenes cortesía de Dash and Stars, Adidas

¿Eres de yoga, Pilates o Ballet Fit? Has descubierto que estas modalidades deportivas que ya se adueñan de tu feed social también son para ti, ¡y te encantan! También la ropa, cómoda y elástica, como este conjunto compuesto por top y mallas en tonos tierra, sin costuras ni cierres y con detalles de punto calado de Born Living Yoga. No debe faltar la esterilla de estampado tropical de Dash and Stars, la botella de agua o la toalla; también una chaqueta agradable que nos dé calor al acabar la práctica, como este de Lefties o unas zapatillas ligeras en las que nuestros pies descansen de Women’Secret.

El yoga requiere de ropas flexibles y complementos adecuados. 20deCompras/ Imágenes cortesía de Women’Secret, Dash and Stars y Lefties.

Todo en uno: ¡al gimnasio! No hay máquina de la sala que se te resista ni clase dirigida en la que no lo des todo. Por ello, necesitas un conjunto fitness dinámico, cómodo y versátil que te permita enfrentarte a todos estos retos. Un pantalón estampado, pero con un fondo negro que siempre estiliza. Combinado con un sujetador deportivo amarillo crea un outfit increíble, más si lo rematamos con un cortavientos en color verde de Fila. ¿El calzado todoterreno perfecto? Unas clásicas SuperRep Go 3 Flyknit Next Nature, de Nike.

La comodidad es básica para los entrenamientos al gimnasio. 20deCompras / Imágenes cortesía de Women’Secret, Nike y Sprinter.

Lo tuyo son los deportes de raqueta. Ya sea pádel, tenis o bádminton, lo que está claro es que disfrutas estando en la pista. La comodidad es clave, así que nuestra apuesta es una falda con malla interior de Dash and Stars, a conjunto con una camiseta de tirantes estilo olímpico de la misma marca. Para esta propuesta apostamos también por un sujetador deportivo en color amarillo huevo de Adidas, que hace contraste con los colores de la camiseta y la falda. No debemos olvidarnos de una sudadera comfy para cuando acabe el partido ni de una bolsa con efecto piel para transportar nuestra pala y el resto de pertenencias.

Los conjuntos de pádel tienen que permitirnos los movimientos rápidos. 20deCompras / Imágenes cortesía de Women’Secret, Adidas y Dash and Stars.

