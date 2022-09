Una bolsa del 'gym' completa (¡y llena de estrenos!), la aliada que necesitas para volver al deporte

Volver a la rutina no es fácil. Aunque nos apetezca, por aquello de reestablecer los mil y un planes que dejamos de lado cuando el verano llama a nuestras puertas, es difícil volver a retomar todo lo que dejamos aparcado hace dos meses, sobre todo... ¡si hablamos del deporte! Aunque muchas han conseguido continuar con sus progresos fitness y no abandonar las buenas costumbres, otras hemos preferido procrastinar y marcarnos septiembre como el pistoletazo de salida hacia la vida sana (de nuevo); pero, la realidad, es que necesitamos buscar una motivación extra que nos empuje a comenzar. ¿Nuestra favorita? Estrenar complementos que nos muramos de ganas de utilizar.

Por ejemplo, si somos de las que no contemplamos una sesión deportiva sin una buena serie de estiramientos previos y posteriores o de las que el yoga nos aporta la paz mental que nos roban los problemas rutinarios, una esterilla puede ser la inversión perfecta. Y es que, el uso va a estar asegurado y el capricho, también: mira esta estampada de Women’secret que nos traslada al mar. Es antideslizante, muy ligera y, además, incluye un arnés para poder guardarla y transportarla con facilidad.

Esterilla de Women'Secret para yoga. Women'Secret

Si hay un indispensable sea cual sea el deporte que practicamos, esa es el agua, puesto que la hidratación durante el entrenamiento es una obligación. Para ser responsables con el medio ambiente, la mejor opción es optar por una reutilizable, como la de 75 centilitros de Graphic Steel, de Adidas, elaborada con acero inoxidable para evitar bacterias y para mantener la bebida fría o caliente durante más tiempo.

La botella de agua de Graphic Steel. Amazon

No hay entrenamiento en el que no nos guste analizar nuestra evolución y otras estadísticas como tiempo de ejercicio o pulsaciones. Y estas son las funciones principales de las pulseras de actividad, el gadget que no puede faltar en nuestra bolsa de gimnasio. Una de nuestras favoritas es la Amazfit Band 5 que, por menos de 25 euros, registra el ritmo cardiaco, el sueño y la actividad. ¿Otro de sus puntos fuertes? Los 15 días de duración de su batería, lo que nos evitará tener que depender a diario de los cables.

La pulsera de actividad Amazfit Band 5. Amazon

Tanto para antes de la actividad física como para después, el desodorante juega un papel fundamental. Pero, nuestra recomendación es apostar por uno natural que respete nuestra piel al tiempo que nos mantenga alejados del mal olor. Las propuestas de Kriim son unas de nuestras favoritas, puesto que tienen origen orgánico, capturan la humedad y evitan la proliferación de bacterias y hongos causantes del mal olor, todo ello sin lastimar la dermis al no estar elaborados con ingredientes antitranspirantes.

Uno de los desodorantes orgánicos de Kriim. Kriim

Y, sin duda, una buena opción es aprovechar el aumento de la actividad celular de nuestro cuerpo durante el ejercicio para multiplicar los efectos en el terreno beauty. La gimnasia cosmética nos puede ayudar en ese sentido, como el gel reductor Fit Body Hero, de Gym Beauty. Este se debe aplicar después del entrenamiento realizando masajes en la zona a tratar para aumentar la actividad celular y conseguir así un efecto lifting que tonifique la dermis y reduzca la piel de naranja.

Fit Body Hero Gel Reductor Anticelulítico. Primor

