Estas son las cosas que nos hacen sentir bien a pesar de haber vuelto al trabajo, según la redacción

A estas alturas del verano, probablemente ya te hayas ido de vacaciones o estés a punto de volver de ellas. O quizá eres de las que se espera hasta el último día para descansar (afortunada tú). Sea como sea, la vuelta a la rutina es algo a lo que todas nos tenemos que enfrentar tarde o temprano. No es fácil volver al trabajo después de disfrutar de unos días de desconexión. Lo sabemos. El despertador vuelve a sonar, volvemos al ajetreo, al estrés de la ciudad y la oficina se convierte de nuevo en nuestro 'place to be', pero no seamos tan negativas, ¿no?

Seguro que existen algunas cosas que te ayudan a que la vuelta al trabajo sea más llevadera y aunque así de primeras no caigas en cuáles pueden ser, en la redacción de Mujer.es hemos hecho 'brainstorming' para saber qué es lo que nos hace sentir bien a pesar de 'volver al cole'. ¿Con cuál de todas te sientes más identificada?

Salir a comer o a cenar a tus restaurantes favoritos después de volver a la ciudad (Carolina Gil, redactora de Gastronomía)

Solo Carol podía hablar de uno de los grandes placeres que nos regala la vida como es el comer bien y, ¿qué mejor manera de hacerlo que en uno de nuestros restaurantes favoritos? Por suerte, en la ciudad encontramos locales con propuestas para todos los gustos. ¡Regálate un buen manjar!

Restaurante Madame Butterfly de Madrid Instagram / @madamebutterflymadrid

Disfrutar de unas cervezas al salir del trabajo mientras presumimos de moreno (Ignacio Díez, redactor de Vídeo)

Si hay alguien al que le encante organizar unas cervezas al terminar la jornada de trabajo ese es Ignacio. Dice que en septiembre todavía podemos aprovechar las tardes cuando salgamos de la redacción porque sigue habiendo luz natural y así presumimos de bronceado, pero sinceramente creo que incluso aunque sea diciembre seguirá animándonos a salir de 'afterwork'.

Hacer planes al aire libre sin sufrir ese calor asfixiante (Ana Plaza, redactora de Mujer.es)

Ana es de Murcia, pero igualmente se queja del calor (ironías de la vida), y por eso se va de vacaciones a Asturias. Para ella, la llegada de septiembre es la ocasión perfecta para poder seguir haciendo actividades y planes al aire libre sin morir en el intento. Un paseo por el Retiro, hacer un 'free tour', irse de compras, disfrutar de una buena peli en el Autocine... Apetece, ¿verdad?

Volver a comer más sano y a hacer más ejercicio (Jorge García, redactor de Salud)



Uno de los placeres que nos regalan las vacaciones es que nos relajamos con nuestra dieta y nuestro entrenamiento y, efectivamente, aunque está bien darse ese 'break', llega un momento en el que nos sentimos mal. La vuelta a la rutina implica volver a comer sano y retomar nuestra actividad física. ¡Jorge bien lo sabe!

Estirar es fundamental después de hacer ejercicio. Freepik

Retomar la organización (Sonia Fornieles, directora de Mujer.es)

En verano es normal sentir que estamos más dispersos. Entre el verano, el cambio de horarios y lo largos que son los días, hay veces que parece que no tenemos todo lo suficientemente ordenado. Sin embargo, esa sensación de control y organización vuelve a nuestras vidas en el momento que volvemos a encender el ordenador de la oficina, ¿o no? Nuestra directora Sonia, cómo no, lo echa de menos (pero todavía le quedan unos días de descanso por delante, que se los ha ganado).

Estar activo y ocupado con la rutina, en definitiva volver a mi trabajo (Nicolás Gómez, redactor de Vídeo)

Siguiendo los pasos de Sonia, a Nico una de las cosas que le hacen sentir bien es, en definitiva, volver al trabajo y la rutina. "Mi trabajo es mi pasión y me gusta reencontrarme con mis compañeros en redacción", confiesa. Y es verdad que, aunque suene contradictorio, después de semanas de desconexión lo extrañamos, ¿o no?

Organizar reencuentros con todo el mundo (Sandra González, redactora de Mujer.es)

Reconozco que odio pasar el mes de agosto en Madrid. De hecho, intento hacer escapadas cada fin de semana para huir de esta 'ciudad fantasma'. Sin embargo, tengo que reconocer que me encanta Madrid en septiembre. Las calles vuelven a llenarse de vida y hay planes a todas horas. Todo el mundo vuelve a la ciudad y lo hace con ganas. En mi caso mi WhatsApp se enciende a partir del 1 de septiembre, y con lo que me gusta a mí un buen plan, por supuesto no falto a ninguno.