La última bronca de Alonso a Alpine: "Qué error, eh, estratégicamente, ¿qué me estáis haciendo este año?"

A falta de cuatro carreras, y con Max Verstappen ya campeón, Fernando Alonso encara ya la recta final de su etapa de dos cursos con Alpine. Durante este periodo, el asturiano y la escudería francesa han tenido en la palma de su mano lograr grandes hitos, pero a excepción de un podio logrado el curso pasado, las grandes expectativas que generaba la relación Alonso-Alpine se ha quedado tan solo en eso.

La tensión del español con su equipo es ya evidente en la mayoría de las carreras, y parece justificada dada el mal rendimiento del coche y de las estrategias utilizadas en las últimas citas del Mundial. Este fin de semana, en Japón, el doble campeón mundial volvió a estallar a través de la radio.

"Qué error, eh, digo estratégicamente, ¿qué me estáis haciendo este año?", le recriminó a los suyos cuando no pudo entrar junto a su compañero a cambiar neumáticos, un movimiento en el que había insistido, tal y como explicó después. "Estaba pidiendo entrar a boxes antes en ambas ocasiones, pero hoy mi micrófono quizás no funcionó. Al final quedamos en el mismo sitio que donde salimos", afirmó el español.

Estaba pidiendo entrar a boxes, pero hoy mi micrófono quizás no funcionó

Si bien es cierto que tras la carrera, con las pulsaciones más bajas, suavizó su opinión de lo ocurrido con un "dentro del coche se sintió un poco de caos dentro del equipo", este es otro choque frontal con su equipo que se suma ya a una larga lista de tensos episodios. Entre ellos, la falta de comunicación en el GP de Bélgica o la tajante frase que culpabilizó a Alpine del mal desempeño en Australia: "habéis acabado con mi carrera".