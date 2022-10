Sigue el movimiento de asientos en la F1: ya se conoce al sustituto de Alonso en Alpine

El piloto francés Pierre Gasly, ahora en las filas de AlphaTauri, correrá con Alpine en 2023, ocupando el hueco que deja el español Fernando Alonso con su marcha a Aston Martin, mientras que el neerlandés Nyck de Vries tomará el lugar de Gasly en AlphaTauri.

Así, Gasly, de 2023, formará una dupla íntegramente francesa en Alpine con Esteban Ocon, todo tras firmar un contrato "de varios años", según explica el equipo galo. Gasly fue contratado por AlphaTauri hasta 2023, pero Red Bull, al que ha pertenecido los últimos nueve años, acordó liberarlo antes de tiempo.

"Estoy encantado de unirme a la familia Alpine y comenzar este nuevo capítulo en mi carrera en la Fórmula 1. Conducir para un equipo que tiene raíces francesas es algo muy especial. Conozco los puntos fuertes de Alpine después de haber competido contra ellos en los últimos años y, claramente, su progreso y ambición son muy impresionantes", indicó.

Tras el fichaje de Alonso por Aston Martin para 2023, Alpine se había decantado por su piloto reserva, el australiano Oscar Piastri, para sustituirle, pero este eligió McLaren; una decisión que tuvo que resolver la Junta de Reconocimiento de Contratos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que declaró la validez de su contrato con la marca británica en la disputa con Alpine.

El director del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, aseguró que Gasly es ya "un talento probado" dentro de la Fórmula 1. "Nuestro equipo tiene varios objetivos para las próximas temporadas y creo firmemente que nuestra alineación de pilotos es un gran reflejo de las grandes ambiciones del equipo. Confío en que Pierre y Esteban puedan, juntos, motivar al equipo para continuar su progreso hacia estos objetivos", añadió.

De Vries a AlphaTauri

Horas después, también se confirmó el fichaje de Nyck de Vries por AlphaTauri, ocupando el lugar de Gasly. El holandés, suplente en Williams, debutó este año en el Gran Premio de Italia sustituyendo al tailandés Alex Albon, que se ausentó de la carrera por apendicitis, y sumó puntos al terminar noveno.

"Estoy muy emocionado de unirme a la escudería AlphaTauri en 2023 y quiero agradecer tanto a Red Bull como al equipo que me den la oportunidad de conducir en Fórmula 1. Después de la Fórmula 2, tomé un camino diferente en el automovilismo, pero la F1 siempre ha sido mi sueño y estoy agradecido de poder cumplirlo", manifestó.

El director del equipo AlphaTauri, Franz Tost, que agradeció su trabajo a Gasly y su "fantástica victoria en Monza" en 2020, describió a De Vries como "un piloto muy habilidoso". "Ganó en todas las categorías en las que compitió, con muchas carreras y campeonatos en su haber. Su último gran éxito fue ganar el Mundial de Fórmula E, y esto es una clara evidencia de que es un piloto muy competitivo que merece un asiento en la F1", subrayó, asegurando que junto al japonés Yuki Tsunoda contarán con una pareja de pilotos "muy sólida".

Ricciardo, sin sitio en la F1

Este movimiento de asientos en las escuderías de Fórmula 1 va dejando sin opciones en la categoría reina a Daniel Ricciardo, actual piloto de McLaren. El australiano ha reconocido este sábado que tiene complicado seguir el año que viene y ya pone el foco para 2024.

"Creo que la realidad es que ahora no estaré en la parrilla en 2023", ha confirmado tras la jornada de clasificación del Gran Premio de Japón después de admitir que ha estado pendiente de qué ocurría con el hueco libre que quedaba en Alpine con la marcha de Alonso, aunque ya sabía que tenía difícil hacerse con él por el interés del equipo francés en Gasly, recoge Mundo Deportivo.

También ha estado atento a la jugada de AlphaTauri, equipo que deja el piloto francés, pero la posibilidad de recalar en la escudería italiana también se esfumó con el anuncio del equipo de apostar por el piloto reserva de Williams, Nyck de Vries.

Aún así, todavía es posible ver a Ricciardo en la F1 en 2023, pues quedan por saber quiénes ocuparán los monoplazas de Haas, a la espera de decidir si renuevan a Mick Schumacher o no, y Williams, pues Nicholas Latifi no conducirá para ellos el próximo año. El australiano, sin embargo, no está entre los principales candidatos para sustituirles, pues en los equipos se piensa en Logan Sargeant y Antonio Giovinazzi, respectivamente.

Por eso, solo piensa por ahora en "prepararnos para 2024", cuando espera que haya "mejores oportunidades". Su plan, ha dejado claro, "sigue siendo estar involucrado en la F1", por lo que tomará su ausencia el año que viene como "hacer una pausa por un momento" en su trayectoria en la categoría reina.