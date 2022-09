Marc Márquez vuelve al Mundial 110 días después

OFICIAL!! 😁 Muy feliz de anunciar que estaré de vuelta corriendo este fin de semana en el GP de Aragón 💪🏼 Full gas!!



OFFICIAL!! 😁 Big smile today as I will be racing again this weekend at the Aragon GP 💪🏼 Full gas!



-#MM93 pic.twitter.com/vXAEf8ywjK