Marc Márquez volvió a enfundarse en el mono y a rodar con su Honda de MotoGP este martes en la primera sesión de los test de Misano, tras 95 largos días desde que decidiera volver al quirófano por cuarta vez en dos años. La espera ha sido larga, y todavía falta un poco para que el piloto español vuelva a formar parte de la parrilla, pero Márquez ya ha dado un gran paso para la consecución de su objetivo: volver a la competición en el Gp de Aragón dentro de dos semanas.

La vuelta a los mandos de la Honda RC213V es un avance gigante de cara a la vuelta a los circuitos del ocho veces campeón del mundo, que ya había pilotado la pasada semana en Aragón, pero un modelo CBR 600. Y es que en su toma de contacto con la moto de competición, el de Cervera selló tiempos relativamente buenos considerando el mal rendimiento de la moto esta temporada.

Sin embargo, más allá de resultados, Márquez se centró en valorar sus sensaciones: "Tengo la sensación de que la posición del brazo (el derecho, del que se ha sometido a una operación de humero) encima de la moto ya es más natural. Al principio he mirado en una foto y en un vídeo para comparar la posición del brazo, sobre todo en las curvas de derechas". Y, sobre todo, mostró su felicidad al volver a rodar: "He visto que todavía sé pilotar una MotoGP (...) estoy contento porque hemos cumplido el plan previsto".

Pese a la consecución de una jornada de muchos avances en la que incluso se permitió probar nuevas piezas, el piloto también lanzó un mensaje de prudencia ante los micrófonos de Sky: "Ahora va mejor, pero todavía me falta bastante fuerza".

No obstante, si todo marcha bien, podríamos ver al español en competición en el GP de Aragón del 18 de septiembre. Sobre su regreso en esa fecha fue preguntado, a lo que respondió también con cierta prudencia. "En cuanto me vea más o menos bien para hacer una buena carrera, regresaré, pero por el momento me canso en cuatro vueltas, así que imagina veintipico", bromeó.

Eso sí, el balear mantiene la misma constancia que ha demostrado siempre para lograrlo. "Ahora toca, fisio, fisio y fisio. Habrá que ver cómo reacciona el cuerpo el jueves y el viernes. Hasta el fin de semana no sabré si podré ir a correr a Aragón. ¿Si hay una posibilidad pequeña? Sí, pero no es la prioridad", zanjó.