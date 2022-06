Arón Canet recuerda al borde de las lágrimas el accidente de tráfico que casi le cuesta la vida a él y a su novia: "Me entra ansiedad"

Para un piloto de motos, sufrir un accidente en un circuito entra dentro del guión de lo previsto. Suele decir el tópico que los moteros se dividen en dos grupos: los que se han caído y los que se van a caer. Sin embargo, el que ha tenido Arón Canet hace apenas unos días le ha dejado seriamente tocado en lo anímico.

El piloto del equipo Pons de Moto2 sufrió un aparatoso accidente automovilístico por una carretera valenciana. Él no conducía, sino que era su novia, y un despiste por una tarta provocó un golpe contra un muro que incluso hizo temer por la vida de ambos, según ha confesado el propio corredor desde el circuito de Sachsenring donde se celebra el GP de Alemania este fin de semana.

Notablemente afectado, Canet relató al micrófono de DAZN cómo fue el suceso.

"Íbamos a Alcira con el modo pista, lo llevaba ella. No le gustaba y puse el modo eco, que está en la ruletita en el centro y puedes desconectar el control de tracción. Supongo que lo apretaría, salió en el centro de mandos del piloto y yo no lo vi. Íbamos tranquilos, abrió gas y cuando abrió gas se salió de la curva, patinó y con tan mala suerte que había un muro que no lo tiras ni para Dios con el que impactamos", explicó.

Para el piloto fue muy traumático. "Me entra ansiedad de pensarlo. Es una cosa de la que no me gusta hablar porque es una experiencia realmente traumática para mí porque casi pierdo la vida y no es fácil después aguantar a toda la gente de Twitter y demás", se lamentó sobre los comentarios que recibió de la gente.

Adiós a twitter por los criticones de sofá

Tal fue el incidente, que Canet perdió la consciencia. No en el momento del impacto, sino justo después. "Ella estuvo bien, salimos del coche, cuando me giré y ví el coche partido fue brutal, no me lo esperaba. Salimos, ella estuvo bien, yo tenía la nariz rota y después me desmayé, no sé si del susto, la tensión o del impacto, y ya me desperté en el hospital", cuenta, antes de insistir en lo que ha vivido en las redes sociales.

"He pasado una semana que tela, aguantando X comentarios, con la cara destrozada. Casi perdemos la vida dos personas. He tenido ataques de ansiedad esta semana porque es una cosa que no esperaba, no dependía de mí. Lo he pasado muy mal. Encima verme con la cara destrozada... Mucho criticón de sofá y mucho de atestado de la Guardia Civil por Twitter. A mí no me pagan por aguantar a X personas, así que me quité Twitter. Resta mucho y aporta poco, que lo puse por Instagram", afirmó.

Más allá de los que le han criticado e insultado tras lo ocurrido, Canet se encontró también con buena gente y se lo ha agradecido públicamente. "Desde allí mucha gente me ha apoyado, muchísimas gracias a todos ellos, al Samur sobre todo que me recogió inconsciente, a los bomberos que vinieron a auxiliarnos, pero realmente no hicieron falta porque salimos por nuestro propio pie, a mi novia, a mi suegra, a mi familia porque estuvieron allí conmigo, a todos mis amigos... Y nada, fin de semana nuevo y 'Iron Canet' ha vuelto después de revivir otra vez", promete.