Blanco anuncia una nueva reunión con Aragón y Cataluña para alcanzar un acuerdo por los Juegos de Invierno

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, aseguró este martes que próximamente se producirá una nueva reunión entre las delegaciones de Cataluña y Aragón "para desencallar las diferencias" y advirtió que son "los responsables políticos" los que tienen que llegar a acuerdos.

En unas declaraciones a TV3, Blanco recalcó que "las cosas se han hecho de una manera independiente" y que se ha llegado a un punto en el que no se avanza en las conversaciones.

"Si no hay acuerdo, no se puede presentar una candidatura conjunta. Si hay diferencias insalvables, no podemos presentar una candidatura", insistió el presidente del COE.

Blanco cree que ahora son los responsables políticos los que tienen que llegar a un consenso: "Los técnicos ya aprobaron el plan. Los técnicos de Aragón aprobaron su propuesta y el cambio se produjo en la reunión política. Ahora los responsables políticos son los que tienen que llegar ahora a un acuerdo", insistió.

Dijo que el trabajo del COE es "conseguir un consenso" entre las partes y presentar el resultado ante el Comité Olímpico Internacional (COI).

"Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. El consenso técnico se consiguió rápidamente y los obstáculos son políticos", dijo Blanco.

Preguntado sobre la posibilidad de crear candidaturas separadas, el dirigente recordó que en julio pasado el COE presentó una propuesta al COI para unos Juegos en Cataluña y Aragón, avalada por el gobierno de España. "Ahora estaríamos hablando de otra candidatura", insistió.

No quiso pronunciarse sobre si las diferencias entre él y el presidente aragonés, Javier Lambán, tienen un componente personal. "No lo sé, lo tiene que responder él", pero recordó que en las reuniones técnicas, con 13 expertos, los acuerdos se alcanzaron en dos minutos, mientras que en las políticas, con cuatro, no han sido posibles.

"Soy responsable de mis declaraciones y de mis actos", dijo Blanco, quien comentó que hace dos meses que no habla cara a cara con Lambán, pero que sí lo hace por 'WhatsApp'.

"En la vida todo es reconducible, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos. No se puede ir en contra de los acuerdos con cosas que no son verdad. ¿Si Aragón está haciendo política? No lo sé", añadió.

Blanco recalcó que la candidatura es un proyecto deportivo que favorece a un país y que como se buscaba una candidatura más fuerte, se decide integrar a Aragón en la misma. "En este terreno no he recibido ninguna indicación procedente del gobierno de España", añadió.

Dice que "nada está descartado", tampoco dividir las pruebas de esquí alpino en sedes diferentes. "Todo lo tienen que aprobar las partes. En la propuesta de la comisión técnica no figuraba eso, ahora si se quiere hacer en la parte política.... En todo caso hay que tener una candidatura sólida y sostenible", recordó el presidente del COE.

En cuanto a la reunión de la pasada semana con el presidente del COI, Thomas Bach, en Madrid; Blanco dijo que el COI observa lo que está ocurriendo y está "preocupado".

"Lo que tenía que ser un punto de acuerdo es un punto de desencuentro. Aquí los problemas están alcanzado un límite que vistos desde fuera es difícil alcanzar un consenso. Una vez que tengamos el proyecto definido, nos tenemos que reunir, porque ya hemos anulado dos visitas de la comisión técnica del COI", informó.

Blanco, que no quiso desvelar la fecha exacta de la nueva reunión entre las partes, comentó que la situación se encuentra en un punto que no admite distracciones. "A ver qué ocurre en la próxima reunión. Todo el pensamiento pasa por que haya un acuerdo", opinó.