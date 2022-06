Todas las claves para desentrañar la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2030 entre Cataluña y Aragón

No queda mucho para que se dirima la candidatura sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Una puesta en acción que debería reunir a Cataluña y Aragón para llevar a cabo un proyecto que no acaba de estar claro del todo.

Las diferentes discrepancias han llevado a unos y a otros a tratar de pujar por sí mismos y de manera individual por llevarse el gato al agua con la candidatura. Una posición que ha llevado al propio COE a estar en la tesitura de decantarse por una o por otra.

¿Los motivos?: las seis localizaciones en Cataluña y dos en Aragón. A eso, se le añade la reunión de Aragonés con el Gobierno de España sin la presencia de Lambán.

Aragón, dispuesto a ceder

Lambán, presidente aragonés, se ha mostrado muy crítico con el papel desarrollado a la hora de poner en marcha a la candidatura. Ha insistido en que después de varios meses de trabajo "llama la atención" que no haya un solo documento del COE sobre la candidatura, ni siquiera un folio. Mientras que Aragón ha producido "bastantes más" con sus propuestas, entre ellas la última que baraja, y que pondrá a disposición del Gobierno central y del COE cuando se le requiera.

La propuesta incluye algo "tan justo" como dividir las pruebas por lotes con dos opciones en cada uno de ellos, el fundamental el alpino, y la disposición de Aragón a que Cataluña elija primero "en aras -ha subrayado- a demostrar nuestra voluntad de acuerdo".

"Nosotros aceptamos gustosamente la parte del lote que no elija Cataluña; me parece que más generosidad de Aragón y más predisposición al diálogo es imposible", ha aseverado. Una candidatura conjunta, pero no equitativa ha dado a entender el Gobierno aragonés.

Cataluña señala un 'boicot'

El pasado viernes la Generalitat anunció su decisión de aplazar hasta otoño la consulta sobre esos Juegos, prevista inicialmente para el 24 de julio, por "respeto" a los votantes y debido a la falta de acuerdo sobre esa posible candidatura conjunta con Aragón, que achacó al "boicot" del presidente de esa comunidad, Javier Lambán.

Desde Cataluña, se han mostrado muy en contra de ceder terreno a favor de sus compañeros de candidatura, reclamando una mayor presencia en el Pirineo catalán e instando al COE que se den prisa en la elección.

De ahí, que propusiese las seis ubicaciones en su autonomía por las dos cedidas a la otra, forzando los roces entre ambos.