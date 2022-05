La demoledora confesión de Marcelo al ver que no le renueva el Madrid: "He sido un pu** ejemplo"

El Real Madrid prepara una limpia de futbolistas para el próximo verano. El conjunto blanco dará la baja a varios jugadores que no han rendido lo esperado o no están a la altura de lo exigido por el club.

Uno de ellos es Marcelo. El primer capitán del Real Madrid está viendo como su época en el cuadro merengue llega a su final. Tras haber perdido la titularidad en favor de Mendy, el brasileño parece no estar entre los elegidos por el club para ser renovado.

Así lo manifestó con su compañero Lucas Vázquez, en unas imágenes cazadas por el 'Día de Después', de Movistar +. Durante el último partido de liga frente al Betis, el lateral conversó con su compañero y dejó un brutal testimonio lleno de frustración al ver lo que le espera la próxima temporada.

"Porque el club no me va a renovar... he sido un puto ejemplo", señala de primeras al polivalente jugador del Real Madrid. "Es que es una pasada tío, no somos conscientes... pero no es fácil el momento", terminaba, dejando una dura reflexión.

A pesar de ese desazón, Marcelo volvió a dejar claro que quiere continuar en las filas madridistas en el Media Day del club previo a la final de la Champions League.