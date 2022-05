El Real Madrid cierra filas: los jugadores 'pasan' de Mbappé y Benzema niega que la foto de la traición fuera por él

El habitual ‘Media Day’, día en el que los jugadores atienden a la prensa unos días antes de la final de la Champions, fue distinto a lo que es habitual para el Real Madrid. El protagonismo este martes no fue el propio choque, sino un futbolista que no juega para ninguno de los dos equipos. El ‘caso Mbappé’ todo lo eclipsa, hasta el partido más importante del año. Eso sí, el mensaje enviado de manera unánime por Carlo Ancelotti y sus jugadores fue claro: lo importante no es la decisión del galo, es París.

Era día para cerrar filas, para dejar claro que la concentración es absoluta en un encuentro con mucho en juego, nada menos que una Copa de Europa. La Decimocuarta. El broche de oro a una temporada que arrancó con pocas certezas y muchas dudas y cuyo desarrollo ha dejado ya dos títulos por el camino (la Liga y la Supercopa de España), varias remontadas para la historia (PSG, Chelsea y City) y que toca rematar este sábado.

Pero las preguntas sobre Kylian Mbappé y su decisión de renovar por el Paris Saint-Germain cuando todo parecía indicar que iba a firmar por el Real Madrid eran inevitables. Y las respuestas, todas en la misma dirección: ni un reproche al francés, la cabeza está totalmente puesta en la final de Saint-Denis.

La más esperada era, sin duda, la explicación de Karim Benzema, amigo de Mbappé. "Me ha sorprendido, como a todos, pero él tiene sus cosas, es jugador del París y nosotros tenemos un partido el sábado que es lo importante", explicó, para después añadir un pequeño dardo a su compañero de la selección francesa: "No es el momento de hablar de esas cosas pequeñitas".

Lo que sí quiso negar es que sus publicaciones en redes sociales (una foto señalando el escudo del Real Madrid y otra del rapero Tupac traicionado por su mejor amigo) fueran una referencia a lo sucedido. "No es contra Mbappé ni para nadie, es porque amo al Real Madrid, es el mejor club del mundo y es más importante que todo. No es una historia de traición. En mi Instagram tengo quince fotos de Tupac, no es nada que ver con el fútbol", aseguró el delantero. "No voy a meter una foto para lanzar un mensaje. Si lo tengo, voy a la persona y hablo con él. Para mí el Real Madrid es el mejor club del mundo, el escudo es por el que tenemos que ganar la Champions".

En una línea similar se mostraron el resto de sus compañeros. "Aquí tenemos que hablar solo de la final, tenemos ganas de jugar esa final y ganarla. Nosotros tenemos a los mejores aquí en el vestuario del Madrid y eso es lo que nos interesa", afirmó Thibaut Courtois. "Cada jugador tiene su manera de elegir y sus decisiones, nadie se puede meter en la cabeza de otro jugador. Yo me estaba muriendo hace años por venir al Real Madrid antes de fichar y yo sé lo especial que es jugar en el Real Madrid", añadió el guardameta belga.

"Es complicado hablar de Mbappé, no tenemos que hablar de él, es jugador del PSG, tenemos que estar centrados en la final", dijo por su parte Rodrygo, mientras que Casemiro fue comprensivo. "Cada uno toma la decisión que quiere y hace lo que quiere con su vida. Si decidió quedarse en París tenemos que respetarlo". "Ojalá que sea lo mejor para él, menos contra el Real Madrid, y que sea muy feliz", añadió el centrocampista.

También Fede Valverde tuvo buenas palabras para el galo. "Es un jugador espectacular, que ha logrado muchísimas cosas y que puede llegar a ser el mejor del mundo. Es querido por la afición y admirado por los rivales, yo ando en su edad y es admirable lo que logré, es ejemplar para muchos, pero nuestra noticia es el sábado, hay que intentar ganar e ir a por todo".

Y para cerrar filas, las palabras de Carlo Ancelotti, siempre acertadas, recordando en qué tiene que concentrarse ahora el Real Madrid. "Está bastante claro para nosotros en lo que tenemos que pensar. Nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla, tenemos respeto a todos y a sus decisiones. Tenemos que hacer nuestro trabajo y es simple en lo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final". Sin rencor y con la cabeza en la final, el Real Madrid cierra así el ‘culebrón Mbappé’.