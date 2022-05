Mbappé y la historia de una traición: el 'no' más duro e inesperado para el Real Madrid

La renovación con el PSG de Kylian Mbappé ha sido un durísimo golpe para un Real Madrid en donde había la absoluta convicción de que el jugador acabaría vistiendo de blanco la temporada que viene. En una semana de locura, del ‘sí’ casi seguro a la oferta de Florentino Pérez se pasó a las dudas sobre la decisión del galo, hasta el ‘no’ definitivo: se quedaba en París.

Pero... ¿qué pasó para que el jugador cambiara tan radicalmente de opinión? ¿Por qué quiso irse en el verano de 2021 y ahora, con la carta de libertad bajo el brazo, decide quedarse? Fue el propio Mbappé el que ha reconocido, en varias ocasiones, que quiso dejar el Paris Saint-Germain para cumplir el sueño de su infancia, vestir la camiseta del Real Madrid. Sin embargo, y pese a su deseo expresado de cambiar la capital francesa por la española, el jugador posteriormente nunca se mojó en público sobre sus deseos. Además, no quiso tampoco firmar un contrato a partir de enero, fecha en la que era libre para decidir su futuro. La entidad blanca respetó el deseo del galo, convencido en que con su palabra era suficiente, respetando los tiempos del jugador.

Con el PSG ya eliminado de la Champions y campeón de la liga, nada parecía impedir que se produjera la ansiada firma. Pero esta no llegaba. Pese a ello, el Real Madrid se encargó de mandar –de filtrar– constantes mensajes de tranquilidad en todo momento: la confianza seguía siendo absoluta, el futbolista vestiría de blanco sí o sí.

Mbappé llegó incluso a visitar Madrid hace un par de semanas, en un viaje que se relacionó con la finalización de los últimos flecos que faltaban; nada más lejos de la realidad. Sí fue importante, sin embargo, el paso en la última semana de Fayza Lamari, madre y representante del jugador, por Qatar. Allí recibió una oferta mareante imposible de igualar para los blancos: 300 millones de prima de fichaje y 100 más netos cada temporada. De largo, el futbolista mejor pagado del mundo.

La oferta del PSG no se ha limitado a lo económico, sino que va más allá: el proyecto deportivo parisino será tal y como diga Kylian, que tendrá poder de decisión en el entrenador, el director deportivo y los jugadores. De momento, en Francia ya apuntan a dos nombres para salir: Leonardo (responsable de la parcela deportiva) y Neymar, con quién Mbappé jamás ha tenido sintonía. Además, el nombre de Zidane ya ha surgido como posible sustituto de Pochettino. El exmadridista, sin embargo, no es una opción sencilla por su pasado blanco... y por sus raíces marsellesas.

Las presiones recibidas por Mbappé han sido máximas durante estos meses, con llamadas hasta del presidente francés, Emmanuel Macron. Además, parte de su entorno, encabezado por su madre Lamari, siempre han preferido que siga en París. En la semana final de la decisión, cada día que pasaba acercaba un poco más al jugador al PSG, hasta el comunicado oficial, el sábado pasadas las cuatro de la tarde, en el que el club parisino informó de que el jugador seguiría una temporada más.

La afición madridista pasó de la ilusión a la rabia, la furia, con la sensación de que Mbappé había traicionado su palabra. El jugador se lo comunicó a Florentino Pérez a través de un mensaje de móvil, y el presidente le contestó con un escueto y educado «que te vaya bien» sin querer entrar en una discusión que ya no iba a ningún lado.

Mientras Mbappé vivía un baño de masas en el Parque de los Príncipes, con el anuncio de su renovación, foto con Nasser Al Khelaifi y tres goles al Metz, los jugadores del Real Madrid salieron en masa a animar a su afición, con mensajes que claramente estaban relacionados con el ‘no’ del francés: desde Fede Valverde a Vinícius, pasando por Rodrygo. Aunque el más contundente fue Benzema, amigo personal de Kylian, que demostró su malestar. Primero colgó su dedo señalando el escudo madridista, después subió una foto del rapero Tupac Shakur, asesinado en 1996 a tiros después de ser presuntamente traicionado por uno de sus mejores amigos. En la foto que compartió Karim se ve al cantante con el traidor detrás.

Este domingo, Mbappé escribió una carta abierta con mensaje especial al club blanco. "Me gustaría agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande", aseguró. "No me cabe duda de su decepción, está a la altura de mis dudas. Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa", añadió.

Las palabras no son consuelo para un Madrid al que le toca ahora digerir el rechazo cuanto antes para centrarse en lo importante, la final de París. Después de la Champions, el club blanco se pondrá manos a la obra con su futuro... y volverán los rumores de fichajes.