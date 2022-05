Carta abierta de Mbappé tras el plantón al Real Madrid y Florentino: "Entiendo su decepción"

La decisión de Mbappé llegó a su final. El delantero parisino, cuando parecía que lo tenía todo hecho con el Real Madrid, rompió su acuerdo verbal con los blancos y decidió apostar por la gran oferta del PSG para renovar.

Tras romper el corazón a los aficionados madridista, que ya se habían ilusionado con la posible llegada de un futbolista que está llamado a marcar una época, Mbappé ha decidido compartir unas palabras sobre la situación vivida.

"Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. No me cabe duda de su decepción, está a la altura de mis dudas. Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa", reza parte del comunicado delantero.

Unas palabras que llegan su "no" al Real Madrid en las últimas horas, una decisión por la que ha sido muy señalado Mbappé. El galo ha llegado a recibir indirectas de grandes amigos suyos como Benzema, que era uno de los llamados a recibir los brazos abierto a su compatriota.