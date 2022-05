Los mensajes entre Florentino y Mbappé tras la renovación con el PSG: "Han roto la ilusión que tenías"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fue uno de los primeros en conocer la decisión de Mbappé. El delantero del PSG, que había llegado a un acuerdo verbal con el conjunto español, aceptó finalmente la propuesta multimillonaria del equipo parisino (100 millones netos durante tres años, más una prima de fichaje de 300 más). Unas cantidades que Pérez admitió como imposibles de rechazar.

Josep Pedrerol explicó tanto el mensaje que le dirigió el futbolista al dirigente como la respuesta de este.

El futbolista de Bondy admitió su cariño al Real Madrid: "Le comunico que he decidido quedarme en el PSG, quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid. El club del que he sido fan desde pequeñito. Espero que sea comprensivo con mi decisión".

La réplica de Pérez fue educada y comprensiva por igual. "Lamento lo ocurrido en los últimos días. Han roto la ilusión que tenías desde pequeño. Te deseo lo mejor"

🚨🚨EXCLUSIVA @jpedrerol🚨🚨



💣"LAMENTO lo OCURRIDO en los ÚLTIMOS DÍAS"💣



😳"Han ROTO la ILUSIÓN que tenías desde PEQUEÑO"😳



📲La RESPUESTA de FLORENTINO al WHATSAPP de MBAPPÉ📲 pic.twitter.com/3BokrQ7iRc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2022

La reacción de los jugadores del Real Madrid no fue tan comprensiva. Nada más conocer la renovación de Mbappé, muchos enviaron tuits con claros mensajes que se centran en la misma idea: quien no quiera fichar por su equipo es que no merece estar.