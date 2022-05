Las reacciones de los futbolistas del Madrid tras la decisión de Mbappé: Benzema y Rodrygo, protagonistas

El culebrón de Mbappé parece tener las horas contadas. El futbolista del PSG parece que finalmente se ha decantado por seguir en las filas del PSG tras romper el acuerdo verbal que tenía con el Real Madrid.

Varios jugadores de la plantilla del Real Madrid no han tardado en responder con gestos o símbolos al "no" del francés. Los dos primeros han sido Benzema y Rodrygo Goes en sus redes sociales a través de diversas fotos.

El capitán del Real Madrid ha sido el primero en compartir una instantánea. Su dedo apuntando al escudo del equipo, en una muestra de orgullo de vestir la camiseta blanca, la misma que parece haber rechazado Mbappé.

El gesto de Benzema @karimbenzema

Otro de ellos ha sido Rodrygo. La joven promesa madridista, que ha mostrado su mejor nivel en el tramo final de la temporada, también ha querido sumarse a iniciativa que inició su compañero. Para ello, ha utilizado una fotografía en la que se besa el escudo.

También ha aparecido en las redes sociales Thibaut Courtois, que se encuentra disfrutando del Gran Premio de Fórmula 1 en Cataluña. El portero belga estaba mucho más pendiente de ganar la Champions el próximo fin de semana que de la llegada o no de Mbappé.

El plan de @thibautcourtois para el próximo fin de semana: ver la F1, echarse la siesta... Y a ganar la Champions 😏



¡Lo tiene todo pensado! #EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/30QRk5a8cO — DAZN España (@DAZN_ES) May 21, 2022

Vinicius ha sido otro de los que han querido recalcar su amor por el Madrid en un momento tan difícil para la afición. Conocida de sobra su faceta madridista, ha compartido una foto con el público en Champions., cuando remontaron al PSG.

Madridistas, muchas gracias por el apoyo durante toda la temporada. Es inexplicable ganar con esta camiseta 🤍 TQ @realmadrid 🤍



Ahora... #APorLa14 💫 pic.twitter.com/zctyIfurS9 — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2022

Además, ha querido mandar un mensaje claro. "Es inexplicable ganar con esta camiseta", ha sentenciado el brasileño, en una clara puya al delantero francés.