El miedo a una sanción al Real Madrid, detrás de la traición de Mbappé a Florentino Pérez

Kylian Mbappé y el Real Madrid tenían todo acordado hasta hace muy poco. El futbolista había dado su palabra a Florentino Pérez, a la espera de reunirse con el PSG, y lo que parecía un fichaje hecho a falta de confirmación oficial una semana atrás se frustró en apenas 48 horas.

El presidente del Real Madrid se mostró comprensivo cuando recibió el mensaje de Mbappé en el que le anunciaba que iba a renovar. "Han roto la ilusión que tenías", le expresó el dirigente, lo que ha sido leído de manera unánime como una alusión a la oferta irrechazable que le puso el PSG para ampliar su contrato: 100 millones netos al año, 300 millones de prima por firmar y poderes casi plenipotenciarios en el ámbito deportivo con voz y voto para elegir al entrenador, al director deportivo y a los nuevos fichajes y ventas.

Pero esta propuesta no es el único motivo por el que Mbappé rompió su palabra con Pérez.

A Mbappé le informaron de que el Real Madrid puede ser sancionado de manera muy dura por la UEFA como castigo por mantener (o intentarlo) vivo el proyecto de la Superliga.

Según contó el periodista Siro López en el twitch de Ibai Llanos durante la retransmisión del PSG - Metz, Aleksander Ceferin se va a tomar justa venganza contra el club blanco, el FC Barcelona y la Juventus y les va a excluir de la próxima edición de la Champions League.

Dado que Mbappé tiene como una de sus principales ilusiones conquistar la 'Orejona', algo que con el PSG no ha logrado aún, no estaba dispuesto a irse al Madrid para no poder ni siquisera disputarla.

🚨Siro López acaba de decir en el stream de Ibai Llanos (en Twitch) que una de las razones por las que Mbappe no ficha por el Real Madrid es porque le comunicaron que habría una posible sanción por parte de la UEFA para dejar sin Champions a Barcelona, Juventus y Real Madrid. pic.twitter.com/a0cJmSqbx7 — El Futbodromo (@ElFutbodromo) May 21, 2022

Ahor se abre el debate de qué pasará en 2025. Aunque ahora mismo el madridismo está muy dolido y no parece haber muchas opciones de que vuelvan a tentar al francés, no se puede descartar ni mucho menos que Florentino vuelva a llamar a su puerta cuando Mbappé finalice su nuevo contrato.

Otro asunto es cómo se tomaría la grada el fichaje de un futbolista que les ha rechazado no una, ni dos sino tres veces.