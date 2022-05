Rafa Nadal se cansa de la comparación con Alcaraz y pide que no le pregunten más: "No puedo estar hablando todo el día"

Rafa Nadal se ha cansado de que cada día le pregunten por Carlos Alcaraz. El balear, que comenzó con buen pie arrasando en Roma para defender su corona en la arcilla italiana, se deshizo, una vez más, en elogios al murciano, pero quiere que cesen las comparaciones.

"No puedo estar hablando todo el día de lo que puede ser o de lo que será. No me acuerdo de cómo era yo con 19. No podéis preguntarme todos los días", expresó.

E insistió en que no es bueno que las especulaciones sobre dónde está el techo del murciano sean el pan de cada día: "No podemos estar todo el día pensando en lo que podría conseguir. Él está jugando a un nivel fantástico y, probablemente, yo en 2005 también. Pero son diferentes momentos, diferentes carreras y maneras distintas de abordar las cosas porque los tiempos cambian", comentó.

"No me preguntéis más porque cada vez que lo hagáis diré lo mismo, no podéis ejercer más presión sobre él. Es genial tener un jugador como Carlos, de quien disfrutar durante muchos años, pero ahora mismo sigo jugando y me concentro en lo mío", zanjó.