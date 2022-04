Simeone y el escándalo de la Supercopa: "Conviene que vayan Barcelona y Madrid, no es muy difícil entenderlo"

El Atlético de Madrid está entre los equipos que se han visto afectados por la filtración de las comisiones que se llevó Gerard Piqué por su gestión en el contrato de la Supercopa de España. El club colchonero se clasificó como campeón de Liga en la de 2021 y cayó en la de 2022 frente al Athletic.

El entrenador, Diego Simeone, no se ha mordido mucho la lengua: él ve un claro favoritismo hacia el Barcelona y el Real Madrid en esta gestión y nuevo formato.

"Nos sentimos muy orgullosos de competir de esta manera, nos vemos reflejados en equipos como Betis, Real Sociedad... Creo que estamos en una misma bolsa. Lo que sale en las informaciones es que de cara a la Supercopa en Arabia favorece más s la Federación si van Real Madrid y Barcelona. Ante eso, lo tendrán que explicar ellos mejor para que estemos más tranquilos", pidió el entrenador.

Sin entrar mucho en motivos concretos, Simeone sí señala que la gestión de Piqué es clave para entenderlo todo. "No voy a entrar en esas situaciones porque Piqué es muy inteligente y tiene su empresa, son gestiones que no van en comunión. Lo que sí que creo es que queda claro que, salvo que se explique mejor, conviene que vayan Barcelona y Madrid, no es muy difícil entenderlo", zanjó.

Donde sí se mordió la lengua fue a la hora de hablar del presidente de la RFEF. Luis Rubiales menospreció al Atlético en sus opciones de la 2018/19, algo que ha preferido no describir Simeone. "Todo el mundo lo escuchó", dijo al respecto.