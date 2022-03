Muere el portero Miguel Van Damme, de 28 años, que llevaba peleando desde 2016 contra la leucemia

Miguel Van Damme, portero de belga del Círculo de Brujas, ha muerto a los 28 años de edad después de no superar su última recaída en la leucemia con la que llevaba luchando desde 2016. Hasta en cinco ocasiones habían remitido las células cancerígenas en su sangre, si bien en la última revisión en octubre le detectaron que habían vuelto a crecer ya de manera fatal.

El cancerbero había dejado de jugar en la temporada 2018/19, si bien el club decidió renovarle su contrato. Un detalle que, además de demostrar el apoyo al futbolista, permitió que pudiera mantener no sólo su tratamiento, sino también a su hija recién nacida apenas hace un año. Precisamente su mujer, en instagram y con una foto de la pequeña, ha transmitido con dolor la dura noticia.

"Nuestro querido tesoro, papá partió para su último partido esta noche, un partido que ya no se puede ganar. Nos dejaste muy lentamente, pero lo hiciste de nuevo a tu manera. Fuerte como el hierro. Peleaste como un león. Estamos muy agradecidas por quién eras, un ejemplo para muchos. Me hiciste darme cuenta de que no hay que rendirse, incluso cuando solo había un pequeño destello de oportunidad para ganar, una y otra vez saliste. Descansa ahora bebé, te lo has ganado más que nadie, ahora estás libre de todo dolor. Nos encantaría verte. Un abrazo grande de tus dos niñas. Hasta luego"

Su club le ha despedido con una dura carta en la que muestra el dolor por su pérdida:

"Las palabras no son suficientes para describir lo que sentimos, a pesar de que sabíamos que las cosas no habían ido bien durante un tiempo. Hoy es un día extremadamente difícil en los casi 123 años de historia del Cercle Brugge. Nuestros pensamientos van en primer lugar a su esposa Kyana, su hija Camille, los padres de Miguel, su hermana Francesca pero también a sus muchos amigos y familiares. Miguel, tu perseverancia y fuerza para ir a por ello (otra vez) una y otra vez, contratiempo tras contratiempo, fue admirable. Eres un ejemplo de positivismo, persistencia y espíritu de lucha. Una fuente de inspiración para todos los que luchan. Por siempre en nuestro corazón verdinegro, #16"