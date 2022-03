El Coronavirus de Twitter, sin piedad con el escalador Alberto Ginés por culpa de la vacuna

El escalador Alberto Ginés es una de las sensaciones de Twitter por su cuenta 'no-oficial' (@megustanlossabados). El joven no ha perdido su sentido del humor a la hora de expresarse en la red sociales, pese al crecimiento de popularidad que le dio la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, ha encontrado en el Coronavirus de Twitter (@CoronaVid19) todo un archienemigo.

"Ayer me puse la segunda vacuna del covid y no puedo entrenar porque me duele el brazo", escribió Alberto Ginés en su cuenta personal. El escalador recibió muchas respuestas de ánimo y de gente compartiendo experiencias peores a un 'simple' dolor de brazo tras recibir alguna dosis de la vacuna. Mensajes de apoyo o bromas, hasta que el Coronavirus de Twitter se dio cuenta de lo sucedido.

Te jodes. — Coronavirus (@CoronaVid19) March 26, 2022

Siempre sin filtros, con una actitud jocosa y, en ocasiones, tirando de ironía, el Coronavirus de Twitter respondió con dureza a Ginés: "Te jodes". Las reacciones a la contestación de la cuenta oficiosa del Covid-19 en España tampoco se hicieron esperar.

"Noto resquemor", escribía un usuario de Twitter. "Estás de un rebelde subidito", contestaba otro. "Que mal perder...", le recriminaban, mientras que había alguien que zanjaba el tema con un "Esa bocaaaaaaa!!! 24/48 horas y ya pasó. Hidrátate mucho".