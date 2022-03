El COE prepara un acuerdo sobre los Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo para 2030, pero Aragón niega que ya haya pacto

La posibilidad de que se celebren en España unos Juegos Olímpicos de invierno sólo se producirá si hay un consenso absoluto entre todas las partes. Así lo afirmó Alejandro Blanco, presidente del COE, tras una jornada con Salvador Illa, del PSC, sobre la eventual candidatura de Pirineos 2030.

"Si somos capaces, en un momento de confusión y enfrentamiento, de tener una idea común y trabajar todos en pos de esa idea, recorriendo el camino en común, entonces hemos ganado la candidatura. A partir de ahí, sea el momento que sea, los Pirineos tendrán Juegos Olímpicos", afirmó Blanco. Tal es así, que el COE estaba preparando ya un comunicado para que fuera lanzado el lunes con el acuerdo cerrado... si bien no lo está aún.

El gobierno de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán, no considera que se haya llegado a un pacto en igualdad como exigen. Si bien apuestan decididamente por la candidatura a los Juegos de 2030, sólo lo harán si esta es "de igual a igual y equilibrada en todos los aspectos" con Cataluña. "A fecha de hoy, no hay ninguna garantía de que la candidatura se vaya a plantear en esos términos", afirman fuentes del ejecutivo aragonés.

El objetivo es garantizar que todos los aspectos de la candidatura se clarifiquen perfectamente. Hasta que no se produzca este paso, Aragón no dará su visto bueno, ya que la desconfianza respecto a todos los demás interlocutores es absoluta.

Si no se llega a un acuerdo en estos términos, en caso de discrepancia insalvable, la comunidad aragonesa planteará su propia alternativa en sus términos, ya que tienen claro que debe primera el beneficio de su región. Aunque tienen claro que es una candidatura de España, Aragón no está dispuesta a apoyarla si no queda a salvo y fortalecido el interés de la Comunidad.