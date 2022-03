Kyrgios explota tras la derrota contra Nadal y un espectador graba el momento justo de su reacción

Nick Kyrgios volvió a convertirse en Dr. Jekyll y Mr. Hyde en su partido en la madrugada del jueves contra Rafa Nadal. El tenista australiano mostró su mejor versión en la pista, llevando al extremo al hombre con más Grand Slams de la ATP, hasta el tercer set en un partido igualadísimo que perdió por 7-6, 5-7 y 6-4... pero también su cara menos buena después de perder.

Esta vez, 'Bad Boy' no se ensañó con Nadal, sino con su raqueta, que terminó por los aires una vez finalizó el duelo. El de Canberra la destrozó contra el suelo y rebotó, estando a punto de impactar con uno de los recogepelotas que se encontraban en uno de los fondos de la pista.

Afortunadamente, y gracias de manera casi exclusiva a los reflejos de este, todo quedó en un susto después de que lograse esquivarla. Un nuevo episodio que deja mucho que desear del australiano, aunque la tragedia hubiese sido de manera involuntaria.

Tras el partido, Kyrgios fue preguntado al respecto y se mostró molesto con las críticas que le han llovido por la acción. "¿Qué quieres que diga sobre ello? ¿Que era mi intención golpearle? No. ¿Lancé la raqueta cerca de él? Cayó a un metro de mi pie, rebotó y casi le golpea", comenzó defendiendo.

"Soy humano y las cosas a veces pasan así. Fue un rebote muy desafortunado y creo que si lo hubiera hecho un millón de veces tampoco le habría dado. ¿Qué más quieres que diga? Estaba a tres metros del niño. ¿Me vas a hacer esa pregunta después de una batalla de tres horas con Nadal? ¿En serio? Se agachó, el niño se agachó", continuaba Kyrgios.

De hecho, este prosiguió en su defensa ensañándose por la pregunta. "Si me vas a preguntar por eso, definitivamente no le golpeó, fue un accidente. No fue como lo que pasó con Zverev. Fuen un accidente. No le golpee afortunadamente y tampoco era mi intención. El chico está bien. Gran pregunta, enhorabuena", zanjó.