Nadal vuelve a enfrentarse al rebelde Kyrgios: su relación amor-odio fuera de la pista

La relación entre Nick Kyrgios y Rafa Nadal es una de las más curiosas del tenis o, por lo menos, así la muestran ellos. Sobre el tenista con más grand slams de la historia, el australiano opina según le dé el día. Así, a lo largo de su rivalidad, ha dejado varias declaraciones tanto atizando como alabando al español.

Pese a que su primer partido lo disputaron en 2014, no fue hasta 2019 cuando comenzó el lanzamiento de pullas por parte de uno y otro. Tras su enfrentamiento ese año en Acapulco, Nadal aprovechó para hablar sobre su rival y ofrecer su opinión sobre él dando una de cal y otra de arena.

"Creo que es un buen chico, pero le falta un poco de respeto al público, hacia el rival y hacia sí mismo también. Es un jugador que tiene un talento descomunal. Podría ganar 'Grand Slam' y pelear por las primeras posiciones del ranking, pero por algo está donde está", declaró el español en rueda de prensa. La respuesta de Kyrgios, tajante: "Rafa no me conoce y no voy a escuchar lo que me diga. Cada uno es cómo es".

La relación comenzó a ser más tirante con esas palabras y la tensión fue poco a poco creciendo. El próximo en atacar fue esta vez el australiano, afirmando que "no iba a respetar a alguien sólo por golpear una pelota por encima de la red". No obstante, al mismo tiempo dejaba elogios como cuando recordó que "nadie ha ganado a Nadal en el quinto set en Roland Garros".

Sobre todo aquel año tuvieron encontronazos, con críticas de Kyrgios a las pérdidas de tiempo de Nadal entre puntos, y con este manteniéndose en su juicio de que sería mejor jugador si fuese menos polémico.

¿La calma de la madurez?

Sin embargo, la relación entre ambos ahora es bastante positiva y en los últimos tiempos han pasado de las pullas a los elogios. Nadal fue el primero en tender la mano, con su misma idea pero en un tono más cercano. "Cuando está jugando bien y está emocionado y motivado es uno de los rivales más difíciles, sin duda", opinó sobre él.

Tras la victoria de Rafa en el Open de Australia de este año y su coronación como tenista con más títulos de la historia de la ATP, Kyrgios no dudó en reconocer la hazaña de su rival este jueves. "Nunca he dudado de Nadal en su carrera. Si gana Roland Garros será el mejor de todos los tiempos. Si gana 22 Grand Slams tiene la corona".

Con su nuevo enfrentamiento en cuartos de final de Indian Wells, el noveno, se demostrará si la tensión entre ambos vuelve con la presión del partido o si la madurez de ambos les permite dejar su rivalidad de lado.