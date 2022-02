El duelo más esperado de la temporada ya está aquí. No hay, probablemente, partido en el mundo con más atractivo en estos momentos que un PSG - Real Madrid (este martes, 21 horas) por todo lo que implica. Dos equipos que no paran de cruzarse en sus intereses y que además representan dos modelos radicalmente distintos de clubes. El sorteo de la Champions fue extraordinariamente caprichoso –recordemos que hasta se tuvo que repetir–, y cruzó a parisinos y madridistas en los octavos de final, un duelo plagado de matices que a buen seguro hará gozar a todo los aficionados al fútbol.

Los caminos de las dos entidades coinciden en demasiadas ocasiones. Si el Real Madrid es el abanderado de la Superliga, el Paris Saint-Germain es el gran aliado de la UEFA y de Ceferin. Si la entidad blanca no quiere a Sergio Ramos, ahí está la parisina para hacerle un hueco. Lo mismo que pasó, hace dos años, con Keylor Navas. Y también con Achraf Hakimi. Mientras, Florentino Pérez se lanza verano tras verano a por Kylian Mbappé. Este, hasta con oferta formal: 180 millones de euros. Al jeque Nasser Al-Khelaifi le sobra el dinero –y orgullo– y no le dejó salir, aun a riesgo de que se marche libre en junio.

Mbappé será el gran protagonista del duelo. Su deseo de fichar por el Real Madrid –confesado por él mismo– es público, y para él el partido es, no nos engañemos, un trago por el que no le apetecía pasar. Pero el bombo dictó sentencia y el galo es la gran baza del PSG para pasar a cuartos de final. Está siendo el mejor jugador del equipo parisino esta temporada –sus 21 goles y 18 asistencias así lo certifican– y a buen seguro que saltará al Parque de los Príncipes con el deseo de reivindicarse como la gran figura del fútbol mundial. ¿Influirá en algo lo que pase en la eliminatoria en su decisión sobre su futuro? Solo el galo lo sabe a ciencia cierta pese a que todo haga indicar que el curso que viene vestirá de blanco.

Que el principal atractivo sea Mbappé se debe a la ausencia de Sergio Ramos, que sigue con su temporada aciaga con las lesiones. Solamente cinco partidos y 283 minutos ha podido disputar el camero con el equipo francés esta temporada. El jugador "prosigue su entrenamiento individual por su lesión en el muslo", según informó el PSG, y se ha quedado fuera de la convocatoria, lo que evita el morbo de verle enfrentarse al equipo del que fue el capitán y gran emblema, pero del que salió –pese a su despedida junto a Florentino Pérez– de una manera un poco extraña.

Ramos está siendo una de las grandes decepciones de este PSG plagado de estrellas, pero su reto ahora está claro: apretar para estar en el partido de vuelta (el 9 de marzo) y tratar de reivindicar, en el Santiago Bernabéu y ante la que fue su afición, que todavía es uno de los mejores centrales del mundo.

Otro con ganas de reivindicarse es Leo Messi. Si la gran figura del PSG está siendo Mbappé, se debe al pobre rendimiento del argentino, criticado con gran dureza por la prensa gala debido a su flojo rendimiento. El ‘30’ del equipo parisino nada tiene que ver con aquel ‘10’ del Barça, por mucho que se llevara el último Balón de Oro, y ante el Madrid, uno de sus rivales favoritos, es el escenario perfecto para tratar de demostrar que sigue siendo el mejor.

El tridente de ensueño del PSG lo completa un Neymar que parece que llegará al duelo. No juega desde el 28 de noviembre el brasileño, que puede acusar la falta de ritmo, pero su indiscutible calidad será otro quebradero más de cabeza para el equipo madridista en los minutos que esté sobre el terreno de juego.

La gran duda de los de Mauricio Pochettino –técnico que se ha vinculado con fuerza al Real Madrid– está en la portería. Donnaruma y el exmadridista Keylor Navas mantienen una dura pugna por ser el ‘1’ del PSG. Enfrente, estará Thibaut Courtois, el que ‘echó’ al tico del conjunto blanco.

Y en el Real Madrid, la mejor de las noticias: sí estará Karim Benzema. Su presencia en la rueda de prensa oficial de ayer así lo confirma, pese a que el galo no lo quiso asegurar: "Han sido muchas horas de trabajo y me siento mucho mejor. Tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y si puedo jugar el partido. Espero sentir buenas sensaciones en el campo", explicó. "Estoy para ayudar siempre y si tengo que forzar lo voy a hacer", añadió el galo.

Con el galo presumiblemente titular, Carlo Ancelotti podrá formar con su once de gala. Mendy tratará de frenar a Messi, Alaba y Militao lidiarán con Mbappé y Asensio completará el tridente atacante, con la bala de Gareth Bale en la recámara. Aunque la clave para el Real Madrid estará en la batalla del centro del campo: Casemiro, Kroos y Modric son la gran baza madridista.