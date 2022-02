Horario y dónde ver el PSG vs. Real Madrid de octavos de final de Champions League

El partido de octavos de final de la Champions League entre el PSG y el Real Madrid acapara todas las miradas de esta ronda eliminatoria de la competición continental. Ambos conjuntos se verán las caras a las caras el martes 15 de febrero a las 21:00 horas. El encuentro se podrá seguir con imagen en directo en Movistar Liga de Campeones y por internet en minuto a minuto de 20minutos.es.

En su visita al Paris Saint-Germain requerirá, el Real Madrid está obligado a activar el 'modo Champions' para afrontar la primera 'final' de la temporada ante un rival, que también ve el duelo como un punto crucial para lograr hacerse con el título, su gran anhelo desde hace años.

Estamos hablando de un choque que podría significar un punto de inflexión para los blancos, que lideran LaLiga pero tienen en la Champions un frente abierto bastante importante. Este partido de octavos contra el PSG marca también el inicio de la parte clave de la temporada, a la que llega con alguna duda y donde esperan que su experiencia le sirva para atajar la ambición parisina.

La baja confirmada de Sergio Ramos resta un poco de morbo a un duelo que ya va de por sí cargado de éste con la presencia de Mbappé con la camiseta del PSG. Si a esto le sumamos otro Messi vs. Real Madrid y la duda de su Benzema estará finalmente disponible para saltar al césped del Parque de los Príncipes, no son pocos los alicientes para no quitar la vista del partido más llamativo de esta eliminatoria de Champions League.