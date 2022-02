Mbappé, golazo y declaraciones sobre su futuro: "Jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas"

Kylian Mbappé es el jugador deseado por el madridismo desde hace ya tiempo. Con su fichaje fallido el pasado verano se quedaron con la miel en los labios, conscientes de que era cuestión de esperar hasta el próximo mes de junio, cuando acaba su contrato con el PSG.

No habrá que esperar tanto para verle en el Santiago Bernabéu. El polémico sorteo de octavos de final de la Champions League deparó, a la segunda, un duelo entre madridistas y parisinos, por lo que la estrella francesa pisará el césped del que puede ser su estadio en breve. Antes, se enfrentarán en el Parque de los Príncipes.

La eventual visita de Mbappé a Madrid ha levantado muchas suspicacias y expectación. No solo entre el madridismo, sino también entre los aficionados de su actual club, que aún esperan que Nasser Al-Khelaifi pueda convencerle para renovar. Ya rechazó todos los cantos de sirena que le llegaron, pero aún así no arrojan la toalla.

Mbappé, mientras, mantiene su profesionalidad. Tras la contundente victoria del PSG al Lille (que redondeó él mismo con un golazo que supuso el 1-5 final), fue cuestionado directamente sobre el Real Madrid. Sus palabras, elegantes, no resuelven ninguna duda.

🎯 Ahí la puso el bueno de @KMbappe



pic.twitter.com/yuJBzS6Z6R — Post United (@postunited) February 6, 2022

"No he tomado una decisión. Jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque tenga libertad para hacer lo que quiera en este momento, no voy a ir a hablar con el rival ni a hacer ese tipo de cosas. Estoy centrado en ganar contra el Real Madrid, y luego veremos qué pasa", señaló a 'Amazon Prime Video' en Francia, que emitió el encuentro.

Quedan pocos meses, pero todo apunta a que Mbappé acabará fichando por el Real Madrid. Será la piedra fundacional del proyecto de futuro de un equipo que, ahora mismo, cuenta con Vinícius y Benzema como sus máximos exponentes, amén de los sempiternos Casemiro, Kroos y Modric que son inamovibles (y el Madrid lo nota cuando no están) en el centro del campo.