Xavi indulta a Dembélé a regañadientes y le convoca ante el Atlético: "Las circunstancias han cambiado"

El Barcelona cuenta con una novedad importante en su convocatoria para el partido frente al Atlético de Madrid de esta jornada: vuelve Ousmane Dembélé. Después de que se quedara fuera de la lista en los últimos partidos, una medida de presión del club y de Xavi para que o bien renovase a la baja o bien aceptase alguna de las ofertas para irse, el técnico culé no ha tenido más remedio que contar con él ante el serio problema de gol que atraviesa el club.

"Las circunstancias han llevado a que no encontramos una solución con Ousmane. Es parte del club y de la plantilla. Nos hemos reunido y hemos decidido que es jugador del equipo. Forma parte de la plantilla y no nos podemos disparar al pie. Es una decisión de club y lo utilizaremos cuando crea conveniente. Es uno más del equipo", afirmó en la rueda de prensa.

Entre lesiones, malos partidos y la rebeldía de los últimos meses, Dembélé se convirtió en un serio problema para el club. Tuvo ofertas de Inglaterra o Francia (el PSG pujó con fuerza por él), pero su intención es cumplir el vigente contrato y luego irse en junio totalmente gratis.

Acabado el plazo del mercado de fichajes de invierno, en el que el Barça ha sido especialmente activo, Dembélé sigue siendo futbolista culé, por lo que tocaba decidir qué hacer: mandarle a la grada y vetarle, algo que incluso conllevó el aviso de la AFE, o resignarse a contar con él. Al final, ha sido esto último.

Lejos de ver este culebrón como un problema, Xavi considera que puede ser algo bueno. "Todo lo contrario. Creo que hemos decidido bien, por el bien del colectivo. Nos hubiera gustado que hubiera renovado o encontrar una solución. Hay que animar a Ousmane por el bien del Barça. Entiendo que la gente esté dolida, pero él ha entrenado bien en todo momento", ha insistido.

En cualquier caso, y aunque intenta poner tierra sobre el asunto, para Xavi no es una situación fácil de gestionar. "Yo soy una persona muy conciliadora e intento buscar la mejor solución. No encontramos la solución y hay que buscar una nueva. Estamos intentando lo mejor para el club y entendemos que Ousmane tiene que estar. No son circunstancias futbolísticas, pero forman parte de ser entrenador del Barça", zanjó al respecto.

Además de Dembélé, en la lista de convocados ante el atlético están los fichajes de invierno: Aubameyang, Ferran Torres y Adama.