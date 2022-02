Xavi vuelve a menospreciar el estilo del Atlético de Simeone: "La afición del Barça no lo entendería"

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid se ha convertido en un duelo de estilos entre dos entrenadores que se conocen bien desde hace años y que se tienen cuentas pendientes.

Los dos dieron sus respectivas ruedas de prensa prácticamente a la vez, lo que propició un intercambio de puyas a cuenta de unas críticas sobre el sempiterno debate del estilo de juego. Diego Simeone empezó recordando unas palabras de Xavi hace años, cuando se burló de la idea del Atlético: "En 2016 Xavi dijo que el estilo del Atlético no era el estilo para los equipos grandes. Ahora podrá desplegar lo que busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona. En nuestro juego intentamos llevar el partido donde podemos hacerles daño".

Enterados desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, los periodistas preguntaron al respecto a Xavi, que lejos de rebajar la tensión, le echó un poco más de gasolina. Con cierta condescendencia, replicó: "No sería el estilo del Barça. No creo que la afición entendiera que el Barça jugase así. No es nuestra idea. No entendería que nos cerrásemos once en el área".

Aún así, Hernández, que acaba de empezar su carrera como técnico, dio su aprobación a Simeone: "Es lícito y se puede ganar, el Atlético lo ha hecho, pero no es nuestro estilo. Pero no digo que no le admire como entrenador. Es un gran entrenador. No es una crítica, es una realidad".

Simeone remató con la falta de apertura a otros estilos que ha vivido Xavi y entiende que opine así porque le dio mucho éxito. "Cuando uno tuvo la posibilidad de girar y tener situaciones en su vida, entiende que no todo es una sola cosa. Es muy respetable lo que opina porque él tiene la capacidad de haber convivido con su etapa en Barcelona muy buena, con grandísimos futbolistas, enormes jugadores, enormes éxitos. Ahora a tratar de demostrarlo dentro del entrenador que es, que seguramente será muy bueno", le deseó.