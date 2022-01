El problema legal al que se enfrenta el Barça por el trato a Dembélé: el descarte en Copa, las palabras de Xavi y Alemany...

Hay caso Dembélé en el Barça. En las últimas horas el club se ha hartado de la situación del futbolista, que ni quiere renovar ni ser vendido este invierno, y se ha mostrado tajante al respecto: no jugará hasta que se resuelva su futuro. El extremo se quedó fuera de la convocatoria para la Copa del Rey y Mateu Alemany confirmó públicamente que se le ha pedido que salga este mismo mercado.

Con este panorama no sería de extrañar que Dembélé ya haya jugado su último partido con el Barcelona y, aunque no se marche este enero, se quedará en la grada. Todas estas presiones para que el francés facilite al Barça su futuro (ya sea renovando o marchándose vendido y no libre) han llegado ya a la AFE que ha defendido al jugador en un comunicado.

"Entendemos que la renovación de un contrato requiere del acuerdo de voluntades de las dos partes. Dicho acuerdo de voluntades debe ser emitido libremente sin que existan condicionantes externos que limiten o coarten la libertad de contratación del futbolista profesional", recuerdan desde el sindicato.

Del mismo modo, pese a dar la razón al club afirmando que tienen el derecho de no convocar al jugador, advierten que si esto es utilizado como presión podrían tener problemas legales. "Si esta circunstancia se pudiera entender como una presión para doblegar su voluntad, y además se producen declaraciones públicas reconociendo este tipo de presiones, estaríamos ante una actuación ilegal", reclaman.

"AFE considera que no llegar a un acuerdo para renovar un contrato de trabajo no supone un incumplimiento laboral, por lo que no podrá tener ninguna consecuencia para la prestación de los servicios", insiste el sindicato de futbolistas que, de igual manera, se pone a disposición del jugador por si viera "vulnerados sus derechos laborales".