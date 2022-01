Ultimátum del Barça a Dembélé: "Le hemos comunicado que debe salir de forma inmediata"

Fin a la paciencia del Barça con Ousmane Dembélé. A poco más de diez días para que cierre el mercado de fichajes, el atacante francés sigue sin renovar su contrato que termina este mes de junio y cada día crece más el temor de que se vaya gratis. Sin haber dado signos positivos de querer renovar hasta ahora, en el club han dicho basta y ya han pasado a la ofensiva.

Después de que Xavi afirmase en rueda de prensa que "no se puede esperar más" y de apartarle de la convocatoria para la Copa del Rey, Mateu Alemany ha sido el último en hablar de la situación. El director deportivo del Barça, lejos de buscar un tono conciliador, también ha mandado un ultimátum al extremo y su entorno.

"Hoy, día 20 de enero, a once días de cerrar el último plazo dentro de su contrato es evidente que nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario se le ha comunicado a él ya sus agentes que debe salir de forma inmediata, porque nosotros queremos jugadores comprometidos y esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero", declaró Alemany en palabras compartidas por el propio club.

Del mismo modo, este explicó que iniciaron las conversaciones en el mes de julio para renovar su contrato pero la disposición de estos no ha podido ser peor. "En todo este tiempo, seis meses y pico casi siete, hemos dialogado, hemos hablado, el Barça ha hecho diferentes ofertas, ha tratado de buscar una vía para que el jugador continuase con nosotros y esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes", añadió.

Alemany no quiso esconder que la decisión de no convocarle viene a raíz de la incertidumbre con su futuro. Pese a que Xavi en su presentación colocó a Dembélé como uno de los futbolistas más importantes de su proyecto, el encallamiento de la situación le ha obligado a descartarle.

"La consecuencia deportiva de todo ello, valorada por los técnicos y nuestro entrenador, es que no deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos y que no quieran estar en el Barça, y por lo tanto el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso. El club no es el que debe determinar, lo ha determinado el entrenador y tiene nuestro apoyo y soporte. Nos parece una actitud absolutamente coherente", explicó Alemany.