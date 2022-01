Dembélé explota contra el señalamiento: "Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado"

Ousmane Dembélé ha roto su silencio y ha emitido un comunicado en referencia a todo lo que está ocurriendo en las últimas horas al respecto de su futuro y su (todavía inexistente) renovación. El extremo francés ha cargado contra el señalamiento llevado a cabo en su contra, también desde el club, y ha asegurado que no se dejará guiar por ninguna presión.

"Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mí sin nunca ponerme a justificarme. Hace cuatro años que se habla por mí, que se miente vergonzosamente con un único fin, dañarme. Pero a partir de hoy, se acabó. Voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje", comienza afirmando.

"He vivido momentos complejos, lesiones... Sin la más mínima sesión de entrenamiento, el mister me ha solicitado y siempre he cumplido... sin rechistar. Cumplir tan buenamente con lo he hecho siempre porque es mi pasión", recuerda Dembélé.

Ousmane también ha querido mandarle un recado a Mateu Alemany tras afirmar que desde el club entienden que no está comprometido con el proyecto a largo plazo. "Mi mensaje es transparente. Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto deportivo ni atribuirme intenciones que yo nunca he tenido".

"Prohíbo a cualquiera hablar por mí o por mi representante, en quien confío totalmente. Estoy plenamente implicado y disposición del club y de mi entrenador. Siempre lo he dado todo y eso no va a cambiar. No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje", insiste en su escrito el atacante.

Finalmente, manda un mensaje a los aficionados, intentando mostrar su compromiso con el equipo y habla de su renovación: "Hay negociaciones. Dejo mi representante encargarse, es su terreno. Quiero compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios. Por encima de todo, centrémonos en lo esencial: ganar".