Xavi se harta de Dembélé: "No podemos esperar más, o renueva o se le busca una salida"

Xavi Hernández fue claro y conciso respecto a la situación del jugador blaugrana Ousmane Dembélé, quien tiene dos opciones que son renovar o buscarse una salida del club, que ya no "puede esperar más" a que el francés dé un paso adelante.

"Hemos esperado mucho tiempo y la situación no es fácil. Hace cinco meses que Mateu Alemany está en conversaciones con el jugador y su representante, y no podemos esperar más; o renueva o se busca una solución", manifestó en rueda de prensa.

Una solución que para Xavi pasa por una salida del club, siempre que al final opte por no renovar su contrato. "Ousmane sabe que no es una situación fácil ni para el club ni para él, pero nos tenemos que parar en seco; es 'caixa o faixa' (una cosa u otra). Priman los intereses del club. Se contempla o que renueve o buscar una salida al jugador. Pero lo que me dices (que se quede sin jugar, apartado) no se contempla", aclaró.

Xavi cree que se ha llegado a un punto en que la situación "no se entiende". "Él quiere quedarse y renovar pero no se toma la situación; y o renueva o se busca una salida. Sabe el proyecto que hay, más confianza es imposible darle porque juega todos los minutos", argumentó.

"Él me dice que quiere renovar, y he sido claro con el tema. Estamos en una situación en la que no tenemos margen salarial, y el jugador también debería pensar un poco en el club. Pero para nada me ha decepcionado", manifestó, en este sentido, después de que el representante del jugador criticara al club por amenazar a Dembélé con dejarlo sin jugar.