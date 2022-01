Nadal pasó a la historia en Australia pero no es el tenista con más Grand Slams: el récord está en 27

Rafa Nadal se coronó como campeón del Open de Australia tras una final de infarto contra Medvedev, remontando dos sets de desventaja, para conseguir ser el tenista con más títulos de Grand Slam en la historia con 21... pero solo en el circuito masculino.

Y es que con el fervor de la victoria del español muchos se habían olvidado de que otros jugadores en otras categorías ya habían estado donde está el balear. De hecho, son cuatro los tenistas que han logrado más grandes que Nadal en sus respectivos circuitos: tres mujeres y un hombre.

En categoría femenina, Margaret Court, quien da nombre precisamente a uno de las pistas en las que se disputa el Open de Australia, fue la primera en hacerlo antes de la era Open. La australiana posee 24 Grand Slams logrados a lo largo de su carrera, dominando en el Abierto de su país con 11 títulos, 5 trofeos en Roland Garros, 3 de Wimbledon y 5 US Opens. Todo ello, sin contar otros 19 que logró en dobles.

La primera tenista que amenazó de forma seria el reinado de Court fue la leyenda alemana Steffi Graf, que en los años 80 y 90 dominó en el tenis femenino. Graf acumuló en su carrera un total de 22 títulos individuales: 4 Open de Australia, 6 Roland Garros, 7 Wimbledon y 5 US Open. Un equilibrio que demuestra la polivalencia y el dominio de la tenista, independientemente de la superficie.

El relevo generacional tras el ocaso de la época Graf llegó desde Estados Unidos con un tornado como Serena Williams. La pequeña de las dos hermanas alcanzó a la alemana y la superó con sus 23 Grand Slams, quedándose, por ahora, a solo uno del récord en el WTA. La norteamericana se convirtió en la reina de Wimbledo, donde más ha ganado con sus 7 títulos, los mismos que en el Open de Australia, a los que suma 3 Roland Garros y 6 US Open.

Sin embargo, todas ellas son superadas por otro tenista que también compite en una categoría distinta: en silla de ruedas. Se trata del japonés Shingo Kunieda, considerado el mejor de la historia en su modalidad con 27 títulos de Grand Slam (y contando) a sus 37 años. El último título de su extenso palmarés lo logró precisamente esta semana, en el Open de Australia.

De ese modo, Kunieda sumó su 11ª victoria en Melbourne, igualando el récord de Court. Además, cuenta con 7 Roland Garros, un solo trofeo de Wimbledon y 8 títulos del US Open.

No obstante, hay que recordar que tanto en categoría femenina como en la modalidad sobre ruedas, los partidos de Grand Slam se disputan al mejor de tres sets y no cinco como en la ATP. De hecho, de ser así, Nadal no podría haber logrado, por ejemplo, este último Open de Australia que hubiese ganado Medvedev con los dos primeros sets.