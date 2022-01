Rafa Nadal, a un paso de hacer historia y mirar por encima del hombro a Federer y Djokovic

El Big Three del tenis mundial podría tener un alumno aventajado a partir del domingo. Si Rafa Nadal ganase e Open de Australia se convertiría en el primer jugador en lograr 21 títulos de Grand Slam, separándose así de los 20 que atesoran también Roger Federer y Novak Djokovic.

Sin querer vender la piel del oso antes de cazarlo, lo cierto es que Nadal está en una posición privilegiada al haberse metido en la final del Open de Australia. Y lo hace justo sus dos rivales por la gloria eterna se encuentran en situaciones complicadas en sus respectivas carreras.

Federer está en la recta final de una carrera que va inevitablemente hacia abajo. No tiene pinta de que el suizo pueda imponerse en ningún grande a estas alturas y teniendo en cuenta sus limitaciones físicas. Algo que le deja prácticamente descartado en la competición por acabar siendo el jugador con más Grand Slam de todos los tiempos.

Por otro lado está un Djokovic que se encuentra entre la espada y la pared por culpa de su intención de no vacunarse contra el Covid-19. El serbio protagonizó un escándalo máximo al intentar entrar en Australia sin haberse inoculado y alegando la posesión de una exención médica que no fue aceptada en las aduanas de Melbourne. Después de días de incertidumbre, 'Nole' fue deportado y no pudo disputar el Open de Australia, abriendo una puerta enorme a Rafa Nadal sin saberlo.

En el caso de que el español acabase coronándose en Mebourne, podría presumir de ser el único con 21 Grand Slam, al menos hasta la disputa de los siguientes de la temporada. Roland Garros se disputará a partir del 22 de mayo, mientras que Wimbledon comenzará el 27 de junio y el US Open dará su pistoletazo de salida el 29 de agosto.

Entendiendo que Djokovic es el único que podría arrebatar la gloria a Nadal, ahora habrá que ver si puede jugar en los tres grandes que restan esta temporada.

En principio, Roland Garros es una opción factible siempre que esté vacunado o presente un documento que indique que ha pasado el Covid-19 en los seis meses previos al torneo, por lo que 'Nole' cumpliría con el segundo requisito, pues supuestamente se contagió en el mes de diciembre. Para jugar Wimbledon, Djokovic sólo tendría que pasar una PCR y cumplir con la cuarentena obligada al entrar a Gran Bretaña, mientras que en Estados Unidos no podrá entrar sin la pauta completa de la vacunas.