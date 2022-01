La victoria de Rafa Nadal sobre Matteo Berrettini le coloca en una posición privilegiada para hacer historia en el tenis mundial. El manacorí disputará la final del Open de Australia y si la ganase se convertiría en el primer jugador en conseguir 21 títulos de Grand Slam. Sin embargo, Nadal no quiere saber nada de récords e hitos.

Recital de tenis de Rafa Nadal para meterse en la final del Open de Australia y acariciar la historia. Épica victoria del balear, que muestra su mejor cara justo antes de la final. Recital de tenis de Rafa Nadal para meterse en la final del Open de Australia y acariciar la historia.

"Para mí, todo se centra en el Open de Australia más que en cualquier otra cosa. Simplemente es un evento increíble. Como dije hace un par de días, he tenido un poco de mala suerte a lo largo de mi carrera con alguna lesiones", comentó Nadal nada más terminar el partido.

"Otras veces he jugado unas finales increíbles teniendo opciones, contra Novak [Djokovic] en 2012 o contra Roger [Federer] en 2017. He estado cerca un par de veces y me siento afortunado de haber ganado una vez en 2009, pero nunca pensé que tendría otra oportunidad en 2022, así que voy a intentar disfrutar la victoria de hoy y pasado mañana intentaré hacerlo lo mejor posible", concluyó, justo antes de una atronadora ovación del público.

Nadal se enfrentará en la final al ganador del partido entre Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas. El duelo por el título, que podría ser el 21er Grand Slam de Rafa a lo largo de su carrera, se disputará el domingo 30 de enero a las 9:30 horarios peninsular español.