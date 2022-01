La empresa en la que Djokovic invirtió para luchar contra la Covid-19 se basa en la homeopatía

Novak Djokovic compró el 80 % de QuantBioRes, una compañía danesa que trabaja en un tratamiento contra el Covid-19 basado en el electromagnetismo. Una práctica que muchos expertos comparan con la homeopatía.

La noticia ve la luz después de que el tenista serbio fuese deportado de Australia tras su negativa a vacunarse. Por este motivo, Djokovic no pudo disputar el Open de Australia y pone en peligro su participación en diferentes torneos de la ATP, incluidos los Grand Slam.

La empresa en cuestión, QuantBioRes, anuncia mediante su página web que tiene la capacidad de "predecir la frecuencia electromagnética" que puede interferir con la actividad de un virus, como por ejemplo podría ser el Covid-19. "Trabajamos en la utilización de un modelo de reconocimiento resonante único y novedoso. Un modelo biofísico basado en los hallazgos de que ciertas frecuencias dentro de la distribución de energías de electrones libres a lo largo de la proteína son críticas para la función biológica de la proteína y la interacción con los receptores de proteínas y otros objetivos ", aparece en la web de la compañía.

Sin embargo, no son pocos los expertos que han puesto en entredicho la fiabilidad de este tipo de tratamientos. Un ejemplo es la opinión del científico biomédico australiano Dr. Darren Saunders, quien compara este tipo de prácticas con la homeopatía, hablando de "un tratamiento alternativo y no probado que afirma que las sustancias que causan enfermedades pueden, en dosis pequeñas, tratar a las personas que no se encuentran bien".

De momento, desde QuantBioRes aseguran que "pronto comenzará a probar diferentes enfoques de tratamiento".