Djokovic compra ahora el 80% de una empresa que investiga en un tratamiento biotecnológico contra el Covid-19

Su deportación de Australia y su ausencia en el primer Grand Slam de la temporada, así como la confirmación por parte de Roland Garros y el US Open de la necesidad de tener la pauta completa de la vacuna contra el Covid-19, no frenan a Novak Djokovic en su empeño de no inocularse.

El último movimiento del tenista serbio ha sido comprar el 80% de las acciones de la compañía biotecnológica QuantBioRes, que actualmente se encuentra en pleno desarrollo de un tratamiento médico contra el Covid-19.

Se trata de una empresa danesa que trabaja con una tecnología conocida como RRM, consistente en el "desarrollo de tratamientos y curas para retrovirus y bacterias resistentes". Una labor en la que están implicados bioquímicos, físicos, ingenieros y programadores. En la propia web de la compañía, QuantBioRes anuncia que va a centrarse en el estudio de distintos tratamientos contra el Covid-19.