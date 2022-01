Novak Djokovic ya tiene fecha y torneo de regreso al tenis: "Todos tienen derecho a no vacunarse"

Novak Djokovic seguirá en el punto de mira durante meses después de su crisis en Australia por no querer vacunarse, pero eso no significa que no vaya a jugar ningún torneo este año. Es más: si él quiere, ya tiene invitaciones para volver.

Uno de los primeros que le ha tendido la mano es el director del ATP 500 de Rotterdam, en Países Bajos, que le ha prometido que no tendrá ningún problema ni se le exigirá haberse inoculado nada para jugar.

"Novak no rompería ninguna regla si viniera aquí por lo que sería bienvenido. Mi opinión es que todos tienen derecho a no vacunarse", señaló Richard Krajicek, director del torneo, que ha visto en lo sucedido en Australia una oportunidad de oro para darle lustre.

"Cada año llamamos a su agente para mostrarle nuestro interés por contar con Novak. Habitualmente se va a esquiar después de la gira australiana y eso le impide competir aquí, pero este puede ser diferente", admitió, contento de que las circunstancias le hayan sido favorables, en 'Netherlandsnewslive'.

Djokovic ya ha participado tres veces en Rotterdam, en 2006, 2007 y 2010, mucho antes de ser el referente tenístico que es hoy. En las dos últimas ocasiones logró las semifinales, algo que será su objetivo si finalmente decide ir.

En buena medida dependerá de la situación en la que quede el ránking ATP. Si Daniil Medvedev gana el torneo le arrebatará el número 1 (perdió la final de Melbourne en 2021 con el propio Djokovic), por lo que el tenista serbio se vería obligado a sumar en los torneos que pueda antes de, finalmente, decidir si se vacuna o no para quitarse de encima los posibles vetos que caigan sobre él.