Australia se blinda ante otro 'caso Djokovic': no podrá competir ningún deportista sin vacunar

Todo el revuelo mediático, político e internacional derivado del 'Caso Djokovic' ha sido suficiente para Australia. Su Gobierno no quiere más casos similares y ya ha empezado a avisar a todos y aquellos deportistas que tienen intención de entrar en el país de que nadie podrá pasar la frontera sin tener la pauta completa de la vacuna contra el Covid-19. Nadie, sin importar la disciplina o el estatus del deportista en cuestión. Sin ir más lejos, la Fórmula 1 y el surfista Kelly Slater ya lo saben.

El CEO de la Australian Grand Prix Corporation (AGPC), Andrew Westacott, dejó claro que para participar en el GP de Australia hay que estar vacunado y no se harán ningún tipo de exención. La prueba está programada para e 8 de abril, pero las normas ya están claras. "Las reglas son simples para entrar en el país y las reglas son simples para estar en la Fórmula 1. Para entrar al evento, hay que estar 100% vacunado y no se buscarán exenciones para nadie, por parte de nadie", explicó Westacott.

Por primera vez en muchos años, el GP de Australia no será la prueba inaugural de la temporada en la F1. Básicamente, la FIA no quiere arriesgarse tras lo sucedido con el tenista Novak Djokovic y tener que lidiar con una situación similar. Sobre todo a raíz de los sucedido en 2020, cuando el GP se suspendió a sólo unas horas de su celebración, con las gradas llenas y el circuito urbano de Albert Park listo para recibir a los monoplazas. El motivo fueron dos positivos por Covid-19 y la espantada del equipo McLaren.

"Los aficionados pueden estar seguros de que eso no volverá a suceder", comentó Westacott. "No hay ninguna posibilidad de cancelación. Vamos a comenzar a preparar la pista el 1 de febrero. Y estamos trabajando con el 100% del aforo hasta que nos digan lo contrario. Cuando vengan aquí a Melbourne, trabajarán en un régimen muy, muy seguro. Esa es una posición definida y subrayada".

Sin concesiones para una leyenda de surf

El once veces campeón del mundo de surf, Kelly Slater, también ha sido avisado de que no se le permitirá ser una versión 2.0 de Djokovic. El surfista apoyó al tenista durante todo el proceso de deportación por no estar vacunado contra el Covid-19 y se declaró abiertamente antivacunas. Ahora el Gobierno australiano le mira con lupa.

Además de su apoyo constante a Djokovic, frases como "cuánto odio y lavados de cerebro entre los vacunados" publicadas en su cuenta personal de Instagram han hecho que se le deje claro que no habrá exenciones. "No tiene ninguna posibilidad de entrar [si no está vacunado]. No importa si es surfista, tenista, turista o cualquier otra persona. Ésas son las reglas y se aplican a todas las personas", declaró con contundencia el Ministro de Deportes australiano Richard Colbeck.

Australia albergará dos pruebas del mundial de surf de la WSL: el Rip Curl Pro Bells Beach, en Victoria, y el Margeret River Pro, en Western Australia. Ambas programadas para el mes de abril.