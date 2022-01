Djokovic se complica su futuro: puede quedarse sin más grandes, el número 1, no pisar Australia en tres años...

La resolución del 'Caso Djokovic' pone al tenista serbio en el filo de la navaja. Sólo hay que mirar el calendario para darse cuenta de que el futuro de Novak Djokovic está más en el aire que nunca, pues de seguir sin vacunar se perdería tres de los cuatro Grand Slam de la temporada, así como tres de los nueve torneos Masters 1000 que se juegan en territorio estadounidense.

Según las leyes de de Gran Bretaña y Estados Unidos, Djokovic no podrá entrar en estos países si no se vacuna, por lo que no disputaría Wimbledon ni el US Open. La situación del serbio sólo le permitiría participar en Roland Garros, pero se perdería otros torneos como Indian Wells o Miami.

Podría perder el número uno al no participar en el Open de Australia

Pero el descenso en picado de Djokovic podría empezar directamente al perderse el Open de Australia, pues existe la posibilidad de que el serbio deje de ser número uno del tenis mundial. Si el ruso Daniil Medvedev quitaría el trono a 'Nole' si ganase el primer Grand Slam de la temporada, pues a Djokovic se le van a restar 2.000 puntos al no poder defender el título logrado el año pasado.

Djokovic abandona Australia. TWITTER

Medvedev fue finalista en 2021 y está 2.080 puntos por detrás de Djokovic en el ranking. Sin embargo, de ganar el Open de Australia, sumaría 800 puntos netos, mientras que el serbio perderá 2.000 de forma automática al no participar.

¿Continuidad de sus patrocinadores?

Esta complicada situación podría afectar también a los patrocinios de Novak Djokovic. Para empezar, 'Nole' no participará en el Open de Australia y no podrá entrar en el país durante los próximos tres años, por lo que tampoco jugará en esas ediciones. Además existe la posibilidad de tampoco hacerlo en Wimbledon y el US Open, así como en otros torneos de relevancia. Motivos más que suficientes para que los sponsors del serbio se plantearían romper sus acuerdos.

Su ausencia en las pistas y su imagen mediática serían determinantes a la horas de valorar la rentabilidad de apoyar económicamente a un jugador más sumido en la polémica que centrado en lo meramente deportivo.