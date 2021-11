El penalti "de chiste" que dio la victoria al Barcelona frente al Espanyol en el debut de Xavi como técnico culé

La era de Xavi como entrenador del Barcelona ha echado a andar con una victoria con polémica. El conjunto culé se impuso en el derbi de la capital catalana frente al Espanyol gracias a un solitario gol de penalti, que anotó un Memphis Depay que se fue al suelo en el área tras una entrada de Cabrera.

La acción ha suscitado mucha polémica, no sólo porque Del Cerro Grande pitara la falta en el área en primera instancia, sino porque tras la revisión del VAR se confirmó. Iglesias Villanueva, ya señalado por otros errores desde la sala VOR, fue el encargado de confirmar la decisión de su colega.

Corría el minuto 48 cuando Depay encaró a Diego López. Estaba intentando regatearle, cuando Cabrera salió al corte por un lateral intentando quitarle el balón, algo que logró, pero tocando ligeramente por el camino al delantero culé, que exageró la caída como si realmente le hubieran dado una fuerte patada. Desde los once metros no falló.

Los jugadores del Espanyol estallan

El Espanyol marró varias oportunidades de remontar, especialmente en los últimos minutos de encuentro, lo que añadió más frustración a su sensación de haber sido derrotados de esta manera.

David López, el capitán, no se mordió la lengua y repasó polémicas previas: "Al final, se repite la historia. Busquets me mete el dedo en el ojo y no es penalti, Xavi se desmaya ante Baena y es penalti, y podría tirar más hacia atrás: la mano de Messi (en 2007)… Estamos cabreados porque nuestro club y nuestra afición se merecen mucho más respeto aquí y no podemos quedarnos callados. Debemos decirlo y ser sinceros", criticó.

Raúl de Tomás, que mandó dos balones al palo en las postrimerías del encuentro, fue claro: "A mí desde el campo el penalti me parece de chiste. Puede ser que le barra pero primero toca el balón. No veo la intención. A principios de temporada nos dijeron que no pitarían penaltis fáciles, y este lo era. Mientras el jugador se cae no se puede quitar", criticó.

Las palabras de Raúl de Tomás:



"Creo que lo justo hubiera sido un empate, pero en el fútbol hay que hacer goles".



"Desde el campo me parece de chiste el penalti. Puede que le barre, pero primero toca el balón".

Sergio Busquets, en cambio, pidió que no se presionara a los colegiados. Esta vez no. "Parece que Cabrera toca un poco el balón, pero también toca a Memphis, si el árbitro y el VAR han decidido pitarlo es que habrá sido penalti. Hay que dejar a los árbitros trabajar", solicitó el capitán culé.