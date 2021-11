El fútbol femenino, al borde de la huelga por su profesionalización: "Queremos las condiciones que merecemos"

La situación de la profesionalización fútbol femenino español ha quedado encallada y ha llegado a un punto en el que la situación es insostenible. La Primera Iberdrola sigue sin ser reconocida como profesional y este martes, una representación de jugadoras, de la mano de la AFE, han dejado claro que no dudarán en ir a la huelga si es necesario.

Ante el eterno bloqueo para la definitiva profesionalización de la @PrimerIberdrola, #AFEFútbol y las futbolistas dejan claro que no descartan una huelga.#UnidasSomosMásFuertes⚽️💪🏻



📝👉🏻 https://t.co/gdlqvz2MQ7 pic.twitter.com/WSsp8WrmRG — AFE (@afefutbol) November 16, 2021

Lideradas por Silvia Messeguer, vicepresidenta de la Asociación de Futbolistas Españoles y jugadora del Atlético de Madrid, las futbolistas denunciaron el bloqueo que sufre el proceso y que "habrá que hacer una huelga" si las cosas siguen así.

"Estamos cansadas de no estar en esa liga profesional, solo queremos tener esas condiciones que nos merecemos" añadió Messeguer en su comparecencia. Su compañera de equipo, Amanda Sampedro, recalcó el sentimiento de ninguneo que están viviendo, recordando que "han tenido un montón de reuniones donde han dicho que la liga femenina va a ser profesional" pero que "todavía no saben nada de eso".

Ya la pasada jornada, las jugadoras detuvieron sus partidos en los primeros 30 segundos en señal de protesta pero ante la nula efectividad de esta medida, no esconden que la opción de la huelga ya está encima de la mesa. La situación por la que pasan las jugadoras quedó reflejada el domingo en el Rayo Vallecano-Athletic Club.

En un lance del partido, la jugadora vallecana Camila Sáez sufrió una fuerte contusión en la cabeza que hizo saltar las alarmas en el césped. Sin embargo, el Rayo no contaba con un equipo médico y tuvo que ser atendida por los doctores del equipo rival. Tras la pertinente denuncia de la AFE al club madrileño, la capitana del club Pilar García se refirió a lo sucedido en la comparecencia.

“Lo que nosotras hemos vivido este fin de semana no puede pasar. Nadie nos atiende, no tenemos un médico, no tenemos unos mínimos y si la liga profesional se hace dispondremos de todo eso”, denunció García.

Finalmente, el vicepresidente de la AFE, Diego Rivas, que también defendió la situación por la que estas pasan, atizó a los dirigentes del fútbol que anunciaron la profesionalización para después no hacer nada al respecto. "Exigimos que la gente que se llena la boca al decir que pelean por la igualdad y que quieren que la de mujeres y la de los hombres se califique igual como liga profesional que se ponga manos a la obra”, zanjó.