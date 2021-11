La 'mano de hierro' de Xavi en el Barça: todos los cambios que ha impuesto en el vestuario a su llegada

Xavi Hernández ha arrancado ya su periplo al frente del Barcelona y la presencia del entrenador ya se ha dejado notar desde su primer entrenamiento, llevado a cabo este martes. Entre sus primeras medidas, está la de acudir cada día al entrenamiento en la Ciudad Deportiva más de dos horas antes, para que desayunen juntos y se fomente la unión del grupo. Su intención pasa por retomar el orden, la disciplina y el trabajo como pilares de su proyecto, más allá del estilo.

En la primera sesión llevada a cabo este martes, los jugadores acudieron a las 9 horas llevándose a cabo la sesión a las 11. Después, el exjugador azulgrana saludó a todos sus futbolistas efusivamente, pero también les dio un discurso con aroma a reprimenda en el que, entre otras cosas, avisó de que no quiere que lo sucedido en Vigo ante el Celta vuelva a suceder.

Fue una presentación casi en familia, pues la gran mayoría de los jugadores azulgranas están ausentes por el parón de selecciones, aunque sí que estaban los lesionados, como Gerard Piqué, Ousmane Dembélé, Eric García, Sergi Roberto o Pedri. Xavi, acompañado por Joan Laporta, el vicepresidente Rafa Yuste, el director de fútbol Mateu Alemany, el director del área internacional Jordi Cruyff y el responsable de la secretaría técnica Ramon Planes, introdujo a su equipo, lanzó un mensaje de ánimo y también dio un toque de atención por lo sucedido en la pasada jornada, recordando que no puede volver a pasar lo sucedido en Balaídos, cuando el Barça desperdició un 0-3 a favor (el partido acabó empate a tres). Eso sí, pese al pequeño tirón de orejas, el buen rollo fue la tónica dominante y las risas y abrazos fueron generalizados, dado que el nuevo entrenador coincidió con varios de los jugadores en su etapa como futbolista azulgrana.

Piqué, sin entrevista en 'El Hormiguero'

Según ha reportado 'El Partidazo de COPE', el nuevo entrenador también ha cancelado la entrevista que Gerard Piqué tenía programada en El Hormiguero, la semana que viene en Madrid. Así, quiere que sus futbolistas no pierdan la atención en lo deportivo, sobre todo en un momento tan crítico como el que vive ahora el Barça y quiere que uno de los pesos pesados dé ejemplo.

Una decisión con doble calado, ya que además de la mencionada exigencia a sus jugadores de que tienen que estar al 100% centrados en el fútbol, sirve también como advertencia a los más veteranos de que no tendrán un trato de favor pese a haber coincidido ya con Xavi en el equipo.

"No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden", aseguró el técnico en su presentación. Dicho y hecho. Llega el orden de Xavi.