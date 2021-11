Comienza el orden de Xavi: anula la entrevista de Piqué en El Hormiguero

Xavi empieza fuerte en su etapa como entrenador en el Barça. El técnico catalán ya dejó claro en su presentación el pasado lunes que con él arrancaba una nueva era y que el orden, la disciplina y el trabajo serán los pilares sobre los que se base su proyecto, más allá del estilo.

No se ha tardado en hacer notar este cambio de tendencia que liderará Xavi, con el nuevo sistema de multas crecientes que él mismo tuvo y que desapareció tras la salida de Luis Enrique. Pero no solo eso, ya que también quiere que los jugadores no pierdan la intensidad con su vida extradeportiva y prueba de ello ha sido su última decisión.

Según ha reportado 'El Partidazo de COPE', el nuevo entrenador ha cancelado la entrevista que Gerard Piqué tenía programada en El Hormiguero, la semana que viene en Madrid. Así, quiere que sus futbolistas pierdan la atención en lo deportivo, sobre todo en un momento tan crítico como el que vive ahora el Barça y quiere que uno de los pesos pesados dé ejemplo.

Una decisión con doble calado, ya que además de la mencionada exigencia a sus jugadores de que tienen que estar al 100% centrados en el fútbol, sirve también como advertencia a los más veteranos de que no tendrán un trato de favor pese a haber coincidido ya con Xavi en el equipo.

"No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden", aseguró el técnico en su presentación. Dicho y hecho. Llega el orden de Xavi.