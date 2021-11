Pese a que la comparación aparentemente más lógica es con Pep Guardiola, excompañero y luego mentor como entrenador de Xavi, su situación tiene más paralelismos con la llegada de Zidane al Real Madrid en 2016. El galo, como el de Terrassa, llegó a un club en una desastrosa situación deportiva, cuando el panorama no era nada alentador y con muchas dudas sobre cuál era el futuro del club.

Zizou cogió los mandos de la nave blanca a comienzos de enero con el equipo tercero en la Liga –había sido goleado 0-4 por un Barça sin Messi– y tras una sonrojante eliminación en la Copa por la alineación indebida de Cheryshev para acabar levantando la Champions y quedándose a un solo punto de ganar la Liga.

Xavi lo hará en una situación aún peor, con el equipo noveno a 11 puntos del líder aunque, eso sí, con más margen de maniobra al ser todavía noviembre. Sin embargo, entre aquel Real Madrid de Zidane o el Barça que cogió Guardiola en el verano de 2008 hay diferencias más que notables en la calidad de la plantilla. Zizou cogió a un equipo que tenía a Cristiano Ronaldo en su apogeo, a Gareth Bale en su mejor versión y a un gran Benzema. Un tridente al que acompañaban jugadores de la jerarquía de Sergio Ramos, Modric, Marcelo, Casemiro o Isco, todos ellos en su mejor momento. Por su parte, Pep tuvo que hacer una limpia (Ronaldinho, Deco, después Samuel Eto’o), pero contaba con un Leo Messi en su prime, acompañado de Xavi e Iniesta, ambos en su madurez. Junto a ellos, los Dani Alves, Abidal, Rafa Márquez o Víctor Valdés.

Xavi no tiene, ni de lejos, esos mimbres. Ansu Fati es la gran esperanza culé, pero las incógnitas sobre su físico planean sobre él. Más dudas hay, por motivos obvios, con un Dembélé al que el nuevo técnico necesita pero al que asolan las lesiones. El resto, son proyectos, jugadores con una gran pinta pero que aún no se sabe si a la altura de sus predecesores. Los Pedri, Gavi y Nico apuntan muy alto, pero pedirles repetir los éxitos de Xavi o Iniesta suena exagerado. Pep apostó con convicción por la cantera (Busquets, Pedrito...) y la jugada no le pudo salir mejor. Para el de Terrassa, la apuesta tendrá que ser por obligación.

Xavi ha devuelto la ilusión al barcelonismo, esperanzado en tener a su nuevo Guardiola. Incluso que consiga los éxitos y títulos de Zidane. Soñar es lícito, pero que nadie olvide que hablamos de un Barça sin Messi, sin estrellas y sin dinero.