'La fuerza del grupo', el documental de España en la Eurocopa que desvela los secretos de la selección de Luis Enrique

La selección española ya se encuentra concentrada en Las Rozas antes de una de sus ventanas más importantes en los últimos tiempos en la que la Roja se jugará el todo por el todo para estar en el Mundial de Catar. En frente, las únicas dos selecciones contra las que todavía no ha ganado España y contra las que solo vale llevarse los tres puntos: Grecia y Suecia.

Para calentar los motores de la 'Luchoneta', los convocados por el seleccionador acudieron al estreno de 'La fuerza del grupo', un documental que desgrana como vivieron desde dentro la Eurocopa del pasado verano y resalta el liderazgo del seleccionador Luis Enrique y el valor humano del vestuario.

"El secreto de esta selección es que el liderazgo está en el banquillo y tiene un capitán como Busquets que habla de tú a tú a los más jóvenes, sin mirar desde arriba y eso genera aún más respeto", manifestó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

El documental, basado en las grabaciones de Álvaro García Cuesta, se estrenará el 19 de noviembre en Amazon Prime y desvela como se vive un gran torneo como la Eurocopa desde dentro, la forma en la que encararon los internacionales españoles la alarma de un brote de coronavirus tras el positivo de Busquets y la manera en la que, unidos, fueron creciendo en la Eurocopa hasta ser eliminados en la tanda de penaltis de semifinales por Italia.

"Cuando pasó lo que viví más que pensando en mí, lo hice en mis compañeros. Yo fui el primero y podían caer más. Lo peor era sentirme culpable por lo que podía pasar a algún compañero y lo que estaba en juego", recordó Busquets en unos días malos en los que tuvo que regresar a casa en ambulancia y quedar aislado tras haber compartido varios días con el resto de internacionales en la Ciudad del Fútbol.

"Tengo la suerte de tener esa experiencia de haber jugado muchas fases finales y haber ganado, pero este grupo que había, como disfrutamos, no lo viví en el trayecto de ninguna fase final, aunque al ganar, la celebración lo cambia todo. También ser capitán fue un plus para mí", reconoció.

Los internacionales estuvieron días entrenando en solitario, comiendo separados y en una burbuja. "No os preocupéis, lo que tenga que ser, será, la vida es esto”, dijo Luis Enrique a sus jugadores mientras el documental desvela como se arma una burbuja paralela por si se produce un brote que afecte a varios de los elegidos para disputar la Eurocopa.

Un momento que afectó a los internacionales fue el desvanecimiento de Eriksen en el partido de Dinamarca que estaban viendo en el móvil minutos antes de iniciar un entrenamiento. "La vida es efímera y cambia en diez segundos. Hay que ver el lado positivo y disfrutar de cada momento”. Fue el momento de Luis Enrique, que dejó unos meses el banquillo de la selección por el fallecimiento de una de sus hijas.

"En la incertidumbre, en los golpes de la vida, hay que aceptar las cosas y no flagelarse”, fue el consejo del seleccionador a Diego Llorente el día de su regreso a la concentración tras su falso positivo.

Iniciado el torneo, el documental desvela charlas del seleccionador en las horas previas a los partidos, la defensa a ultranza que hace de Álvaro Morata tras ser silbado en Sevilla por un sector de la afición española y como el delantero madrileño supera el momento de crisis hasta acabar siendo protagonista con sus goles ante Croacia e Italia.

"Todos tienen un plan hasta que le dan la primera hostia", fue una frase del boxeador Mike Tyson que Luis Enrique empleó para animar a sus jugadores tras el empate sin goles del estreno ante Suecia. El mismo resultado se repitió ante Polonia y antes de jugarse todo frente a Eslovaquia, el técnico asturiano pidió "fantasía" en el vestuario a su equipo. "Hay que disfrutar al máximo en la presión. Os lo merecéis. Salid motivados al cien por cien pero no extramotivados", les pidió.

"Cuando pasó lo de Busi lo pasé mal porque nos une una gran amistad", confesó Jordi Alba. "Esos días estuve con él y tenía miedo de que nos podía tocar. Fue todo muy fácil gracias a la unión del grupo. El míster y su staff hicieron un gran trabajo. No recuerdo un ambiente igual en un vestuario, con tanta humanidad. Da igual quién jugara que íbamos todos en una misma dirección y eso es importante para conseguir objetivos", añadió.

Para Jordi Alba lo más llamativo de la Eurocopa fue el elogio en la derrota. "Con los resultados, la unión del grupo hizo que estuviéramos a un paso de la final, la merecimos. Cuando nos fuimos de vacaciones súper orgullosos, la gente sin ganar reconoció nuestro trabajo. Es algo que nunca había vivido".

La segunda parte del documental repasa las eliminatorias, el fallo de Unai Simón que costó un gol ante Croacia y la manera de levantarse del error con el apoyo de sus compañeros. "He visto fallos como el de Unai a los mejores porteros del mundo. La diferencia es reaccionar como ha hecho él. Vamos a ganar seguro", dijo Luis Enrique en el vestuario al descanso en Copenhague.

En aquel encuentro llegó el desquite de Morata tras pasar días malos y denunciar los insultos de algunos aficionados españoles a su mujer y sus hijos en La Cartuja. "Era difícil de entender, jugar con mucha más presión en casa porque había gente que decía que no me tenía que volver a poner la camiseta de la selección. No tengo 20 años pero sí que se pasa mal".

Desde entonces, los penaltis para salir victoriosos ante Suiza y que alejaron a España de la final, eliminada en Wembley por Italia tras su mejor partido en el torneo. "No quiero ver una lágrima, solo de alegría por todo lo que habéis hecho. Tenéis que estar orgullosos", dijo Luis Enrique a sus jugadores hundidos tras la eliminación en un vestuario que se unió en aplausos por el nivel mostrado. "Me gustaría llegar al Mundial con un equipo tan unido", deseó el seleccionador.